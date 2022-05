Způsob, jakým Ukrajina zvládá ruskou invazi, je velkou lekcí, říká spisovatel Kosatík

Podle Kosatíka hrdinství v různých kontextech často pojmenováváme až zpětně. Nemá prý ale rád, když se v souvislosti s odstraněním Heydricha redukuje jen na Josefa Gabčíka s Janem Kubišem nebo na výsadkáře. „Komu čest, tomu čest, oni odvedli tu práci, ale tam těch hrdinů bylo mnohem víc. A nejvíc jich vlastně bylo mezi civilními osobami, mezi nevojáky,“ sděluje spisovatel.

Po útoku na Heydricha následovaly další tisíce mrtvých, podle Kosatíka ale není šťastné na tuto otázku takto nahlížet. „Na to si každý musí odpovědět obecně sám. Mně osobně to za to určitě stálo,“ sděluje s tím, že šlo o „světodějnou událost“, o niž se doteď zajímá celá planeta. „Jinak v tom strašlivém bezčasí, které tady za protektorátu panovalo, hrozilo, že národ vlastně úplně zdegeneruje, čemuž se takhle aspoň zčásti podařilo zabránit,“ uvádí.

Než letos rozpoutalo Rusko válku invazí do sousední země, nebyl si Kosatík jistý ukrajinskou morálkou, protože ji neznal, i když mu místní Ukrajinci tvrdili, že jako národ jsou v dobré kondici. Způsob, jakým se postavili k válce, je tak pro něj „velká lekce“. „I pro nás, pro Čechy, je to odpověď na ty dlouhé debaty, které se vždycky vedly o tom, jestli se tenkrát mělo bojovat, nebo ne. Nejsem příznivec nějakých jednoduchých nebo krátkodechých odpovědí, ale z toho, co se děje na Ukrajině, plyne, že stát je to, co se brání, a to, co se nebrání, stát není,“ tvrdí Kosatík.