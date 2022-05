168 hodin: Dezinformátorům chodí od lidí na účty i stovky tisíc korun měsíčně. Přístup bank je různý

„Často se stylizují do rolí nějakých zachránců národa, vlastenců, v praxi šíří dezinformace, často také ruskou propagandu. Jsou to lidé, kteří i mají nějaké politické ambice, které ale nedokáží zhmotnit,“ uvedl expert na dezinformace z Institutu pro politiku a společnost Roman Máca.

To, že některé osoby stát označil za ty, kteří stojí na straně nepřítele, Bláha okomentoval slovy, že pokud stát chce, aby banky postupovaly jinak, nechť to vymezí v zákoně.

Fio banka, která vede několik účtů šiřitelů lží, tvrdí, že v instituci může mít účet každý, kdo jej nepoužije k páchání trestné činnosti. „Banka nemá být cenzorem a posuzovat klienty podle toho, co který jednotlivec nebo firma tvrdí. To už je na tom, kdo chce poslat peníze, aby to posoudil,“ uvedl ředitel obchodní divize Fio banky Jan Bláha.

Otázkou stále zůstává, zda může stát nějakým způsobem zasáhnout tak, aby ti nejzranitelnější manipulátorům nenaletěli a nesponzorovali je. Úřady však tápou – ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra na to prý nemají žádné páky.

„Stát by měl zakročit, a to i vzhledem k tomu, že zakročil i proti prodejcům hrnců (takzvaným šmejdům), kteří manipulovali a nutili důchodce si kupovat předražené hrnce. Tady je to stejný příběh. Ti dezinformátoři lidi straší a současně od nich žádají peníze. Jsou to často lidé, kteří jsou chudí a mají různé problémy,“ řekl Máca.