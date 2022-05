Ministr školství odvolal ředitelku Cermatu, audit podle něj odhalil nedostatky v hospodaření

přehrát video Ministr školství Gazdík k odvolání ředitelky Cermatu

Ministr školství uvedl, že je s Cermatem nespokojený hlavně kvůli „jeho pomalosti a neefektivitě hospodaření.“ Náměstek Milan Štábl povede organizaci až do doby, než proběhne výběrové řízení. „Jsme ve fázi krizového managementu, který nastupuje zítra (ve středu – pozn. red.),“ poznamenal Gazdík a dodal, že možná škoda způsobená špatným hospodařením dosud není vyčíslená. Ministr přiblížil, že podle zjištění auditorů mělo 64 z 89 zaměstnanců v roce 2020 vedle zaměstnaneckého poměru i dohody o provedení práce, přičemž nebylo jasné, jakou práci měli na základě dohod vykonávat. Z toho 36 lidí si takto nad rámec platu rozdělilo 5,1 milionu korun. „Zjištění zakládá podezření na spáchání přestupku, na základě kterého může dojít k zahájení následného řízení ze strany Státního úřadu inspekce práce,“ uvedl. „Hlavními úkoly pana náměstka, jako prozatímního ředitele Cermatu, budou zjistit skutečný stav v oblastech, kde jsme identifikovali problémy. Hlavně vzhledem k veřejným zakázkám a pracovně-právním vztahům. Musí zajistit výkon stěžejních úkolů organizace, to je podzimní termín maturitních zkoušek tak, aby nebyly ohroženy. Nastavit dále přípravné mechanismy vedoucí k digitalizaci přihlášky pro přijímací řízení,“ vysvětlil Gazdík.

Ředitelka Michaela Kleňhová nastoupila do čela Cermatu v červnu 2018, kdy resort školství vedl Robert Plaga (za ANO). Předchozího ředitele Cermatu Jiřího Zíku vystřídala poté, co jej Plaga odvolal z funkce kvůli chybám v maturitních a přijímacích testech. Kleňhová se měla ujmout funkce původně až od prosince 2018. Do čela Cermatu byla vybrána v konkurzu na podzim 2017 za ministra školství Stanislava Štecha (za ČSSD). Odvolání Kleňhové zdůvodnil Gazdík také nesouladem Cermatu v plnění úkolů zadaných ministerstvem školství. „Cermat nenaplňuje očekávání ministerstva školství, je pomalý, liknavý v plnění zadaných úkolů. S takto řízenou organizací nelze vybudovat školství pro 21. století,“ hodnotil. „To, že je Cermat problémem, vím od prvního dne, kdy jsem ve funkci jako ministr,“ prohlásil v pondělí Gazdík. „Některé zakázky, které Cermat v minulosti provozoval, se mi nezdají být přiměřené,“ řekl dříve s tím, že potvrdit, či vyvrátit to podle něj ale musí znalec nebo auditor. Očekával bych maturity pro 21. století, řekl Gazdík Za jeden z klíčových problémů Cermatu označil Gazdík hospodaření. „V této souvislosti lze zmínit oblast veřejných výběrových řízení, kdy Cermat několikrát proaktivně prosazoval jednací řízení bez uveřejnění. Já prosazuji otevřená výběrová řízení, transparentnost, a hlavně hospodárnost,“ vysvětlil. Na kontrolu ministerstva financí podle něj naváže kontrola resortu školství, která se zaměří na hospodaření s majetkem a penězi ze státního rozpočtu. „Prověří přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace,“ avizoval. Auditoři se měli podle webu iDnes.cz také zajímat o zakázku, jež zahrnuje servis pro čtyři tiskárny, které si Cermat pro maturity a přijímací zkoušky pořídil před čtyřmi roky. Tiskárny i servis k nim dodala společnost Konica Minolta Business Solutions. Jedna tiskárna stála v roce 2018 přes jeden milion korun, napsal server.

Za servis za čtyři tiskárny podle něj zaplatil Cermat za čtyři roky 96 milionů korun. Za tisk testů zaplatila organizace podle iDNES.cz od roku 2018 asi 132 milionů korun. Cermat nicméně podle serveru tvrdí, že kvůli zabezpečení testů je potřeba specifický systém, který nelze srovnávat s náklady na obvyklé tiskárny. Už dříve Gazdík apeloval na to, že by se měly maturitní a přijímací testy digitalizovat. Smlouva na provoz tiskáren skončila letos v květnu. Ministerstvo by chtělo v otevřené soutěži vybrat nového dodavatele tisku asi už jen na dva roky, než se pro zajištění zkoušek najde jiné řešení. Zadávací dokumentace, kterou k tomu připravil Cermat, považuje úřad za nepřehlednou a působící, jako by byla napsaná na míru pro dosavadního dodavatele. I tím se proto měl audit zabývat. Školy na digitální maturity nemají vybavení, varuje Schejbalová Cermat dlouhodobě kritizují nejen členové současné vlády, ale i někteří zástupci opozice. Ti nesouhlasí například s nejednotným výkladem některých otázek v maturitních testech nebo nedostatečnou digitalizací distribuce zadání k maturitním zkouškám nebo přijímacím testům na střední školy.