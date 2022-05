Pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb je vysoká, řekl Rusnok

„To je jeden z důvodů, proč tak strašně apelujeme na to, že musíme bohužel, je to nepříjemné, tlačit sazbami proti těm inflačním očekáváním, aby si prostě někdo nemyslel, že to tady bude natrvalo a že s tím začneme žít,“ zdůvodňuje guvernér ČNB.

Další host Otázek Václava Moravce, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, souhlasí s tím, že se na zvyšování cen podílí inflační očekávání. Sám předpokládá, že se růst cenové hladiny dostane až na patnáct procent.

„Život lidí je opravdu ohrožen, lidé se bojí budoucnosti. Nervozita je obrovská,“ varuje Středula a vyzývá vládu k zastavení „cenové pandemie“.

I Horská tvrdí, že inflace může dosáhnout patnácti procent, pokud nepřijde nějaký další šok. Vyzývá proto k sociálnímu dialogu, kterého by se vedle vlády, odborů a zaměstnavatelů účastnili i zástupci ČNB. „Inflace je kombinací mnoha faktorů a nelze ji řešit jenom například zvyšováním úrokových sazeb nebo jenom omezováním spotřebních daní, či jakýchkoliv jiných daní,“ říká ekonomka.

Hrozba stagflace

Ekonomiku by mohla ohrozit také stagflace, tedy kombinace nulového či záporného růstu HDP a vysoké inflace. Že se jí Česko v následujících dvou čtvrtletí nevyhne, připouští i Rusnok. „Není to ale prosím ta stagflace, kterou si přečteme v učebnicích. To byly doby, kdy bylo dvacet procent lidí nezaměstnaných a kdy ekonomiky skutečně bojovaly s jakoukoliv poptávkou,“ srovnává guvernér.

Poptávka je podle šéfa ČNB v současnosti stále silná, a to zejména v průmyslu. Příští rok by navíc podle jeho odhadů měl být ekonomicky lepší. Horská však předpokládá, že se hospodářské šoky propíšou i do dalšího roku a stagflace bude trvat déle. Souhlasí však s tím, že situace nebude tak dramatická.

Pokud chce vláda lidem pomoci, měla by změnit státní rozpočet a prohloubit deficit, myslí si Středula. „To, co předvídáme, má obrovskou míru nejistoty. Může dojít k výpadku na světových trzích, může pokračovat válečný konflikt, může nám vypadnout spoustu dalších komodit,“ komentuje ekonomické výhledy odborový předák.