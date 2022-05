Barrandovský most zůstane sto a deset dnů bez dvou pruhů. Začíná první etapa ostře sledované rekonstrukce

Alternativou může být překonání Vltavy po samotném dálničním okruhu, ze kterého lze sjet u Písnice, případně u Vestce či Jesenice, anebo dojet až na dálnici D1 a po ní se dostat do centra Prahy. Písnický sjezd je od začátku května provizorně otevřený, ale v provozu je pouze západní část této křižovatky, lze ji tedy využít ve směru od Zbraslavi a na Zbraslav. Po Pražském okruhu, který je součástí dálniční sítě, bude možné mezi Slivencí a Modleticemi v době opravy Barrandovského mostu cestovat bez dálniční známky.

Fakta Letitá kauza písnického exitu Letitá kauza písnického exitu V souvislosti s opravou Barrandovského mostu se k 1. květnu částečně otevřela mimoúrovňová křižovatka Pražského okruhu (dálnice D0) s Libušskou ulicí na nejzazším jižním okraji Prahy. Auta z dálnice fakticky sjíždějí mezi pražskou Písnicí a městem Dolní Břežany. Tento sjezd je sice na okruhu od zprovoznění jeho jižní části v roce 2010, ale řidičům neslouží. Jeho stavbu podmínila libušská radnice tím, že se postaví obchvat Písnice, který by navazoval na Novodvorskou ulici. To se nestalo a městská část nikdy nepovolila provizorní otevření dálničního sjezdu v plném rozsahu. Libušští nicméně odmítají tvrzení, že zprovoznění dálničního exitu brání, odkazují na stavební povolení, ve kterém je podmínka obchvatu zakotvena.

Nyní lze z okruhu do Dolních Břežan sjíždět historicky podruhé. Poprvé byla křižovatka dočasně otevřena v roce 2018, kdy se opravovala Libušská ulice a Písnice byla neprůjezdná. Tehdy však mohla na Břežany sjíždět z okruhu pouze auta přijíždějící z východu od Modletic a najíždět bylo možné rovněž pouze do tohoto směru. Nyní je to naopak, otevřena je pouze západní část křižovatky, takže lze sjíždět a najíždět ve směru od/do Zbraslavi, ale nikoli od/do Modletic.

Kdo se na Strakonické ocitne, včas nesjede a zjistí až přímo u Barrandovského mostu, že na něj nelze najet, musí pokračovat po Strakonické dále. Severně od ústí Zlíchovského tunelu vznikla ovšem nová vratná rampa, na níž bude možné otočit se, a na most se dostat tak. Případně lze jet dále na sever po Hořejším nábřeží až k Palackého mostu. Oficiální objízdná trasa však takto nevede. Potíže čekají řidiče i v ulici K Barrandovu. Nájezdová rampa z ní sice zůstane otevřená (oprava ji čeká napřesrok při druhé etapě), ale na most se bude vyjíždět pouze jedním pruhem místo obvyklých dvou.

Fakta Shrnutí: Kudy objet uzavřený nájezd ze Strakonické (od jihu) na Barrandovský most Shrnutí: Kudy objet uzavřený nájezd ze Strakonické (od jihu) na Barrandovský most Ve Zbraslavi najet na Pražský okruh ve směru k D5 , ve Slivenci sjet do ulice K Barrandovu .

Ve Zbraslavi najet na Pražský okruh ve směru k D1 , sjet do Písnice nebo až na D1 a pokračovat do centra Prahy.

Po Strakonické podjet Barrandovský most, otočit se na nové vratné rampě u Lihovaru a najet na most ze severu.

Potíže i v autobusech, kratší intervaly ve vlacích a na přívozu I když odpovědné pražské instituce radí nejezdit v době oprav do okolí Barrandovského mostu autem, potíže čekají i na cestující v autobusech, které jezdí po Strakonické ulici nebo přes Barrandovský most. Zejména v prvních deseti dnech rekonstrukce uvíznou autobusy v očekávaných kolonách ve Strakonické, protože bude u podjezdu pod Barrandovským mostem uzavřen kromě odbočovacího i vyhrazený jízdní pruh určený veřejné dopravě, takže veškerá doprava včetně MHD či linkových autobusů směřujících na autobusové nádraží Na Knížecí se bude muset vměstnat do jediného pruhu.

Fakta Autobusové linky, které jezdí po Strakonické Autobusové linky, které jezdí po Strakonické MHD 129: Smíchovské nádraží – Baně

172: Smíchovské nádraží – Velká Chuchle

241: Smíchovské nádraží – Lipence

244: Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín

příměstské PID 314: Smíchovské nádraží – Nová Ves pod Pleší

317: Smíchovské nádraží – Dobříš

318: Smíchovské nádraží – Řitka

320: Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy

334: Smíchovské nádraží – Psáry

338: Smíchovské nádraží – Pikovice

360: Smíchovské nádraží – Sedlčany

361: Smíchovské nádraží – Dobříš

390: Smíchovské nádraží – Rabyně

392: Smíchovské nádraží – Příbram

393: Smíchovské nádraží – Příbram

395: Smíchovské nádraží – Příbram

dálkové 000313 Praha – Salzburg (Regiojet)

132400 Praha – Týn nad Vltavou (Jan Kukla)

133101 Praha – Český Krumlov (Flixbus)

133109 Praha – Lipno nad Vltavou (Regiojet)

133390 Praha – Přední Výtoň (Enjoy Europe)

136442 Praha – Písek (Arriva)

143102 Praha – Prášily (Data Autotrans)

143440 Praha – Sušice (Autobusy VKJ)

134444 Praha – Klatovy (Autobusy VKJ)

370004 Stachy – Praha (ČSAD STTRANS)

Nejenom prvních deset dnů, ale po celou dobu prací na Barrandovském mostě budou platit změny u autobusových linek, které jezdí po něm samotném. Nejvíce dopadne výluka na expresní linku 125, která jezdí ze Smíchova přes Barrandovský most a po Jižní spojce na Jižní Město, poprvé staví na Chodovci, ale pak již pokračuje jako standardní zastávková linka přes Háje na Skalku. Dopravní podnik po dobu oprav mostu bude v pracovní dny mezi 6. a 20. hodinou její trasu rozdělovat na dvě části (o víkendech a v noci pojede 125 normálně). „Původní“ linka 125 bude zkrácena do trasy Háje–Skalka. Ze Smíchovského nádraží na Háje bude jezdit linka X125, která bude pokračovat ještě kousek dál do obratiště Jižní Město. Ostatní linky, které přes most přejíždějí, zůstanou v obvyklých trasách. Dopravní podnik předpokládá, že k pravidelnosti jejich provozu přispěje prodloužení vyhrazených pruhů v Jeremenkově, Vrbově, Modřanské a v ulici Ke Krči.

Fakta Linky MHD, které jezdí přes Barrandovský most Linky MHD, které jezdí přes Barrandovský most 118: Smíchovské nádraží – Sídliště Spořilov

125: Smíchovské nádraží – Háje (v pracovní dny 6–20 h nahrazena X125 Smíchovské nádraží – Jižní Město)

190: Smíchovské nádraží – Na Beránku

196: Smíchovské nádraží – Kloboučnická

197: Smíchovské nádraží – Háje

Praha ale v souvislosti s rizikem dopravního kolapsu v okolí Barrandovského mostu objednala posílení veřejné dopravy i na některých jiných místech. Jako alternativní spojení Braníku a Smíchova poslouží přívoz P3 (Dvorce–Lihovar), který má letos v ranní špičce pracovních dnů zkrácené intervaly na deset minut a nově vypluje také přívoz P4 mezi Velkou Chuchlí a Modřany (Dostihová–Belárie). Spojení, které bude alternativou k přímým autobusům, vznikne také mezi Zbraslavským náměstím a Smíchovským nádražím. Je ovšem s přestupem – lze využít autobus 165 a u modřanského nádraží z něj přestoupit na tramvaj 21, která bude až do ukončení letošní fáze oprav Barrandovského mostu jezdit na Smíchovské nádraží místo Radlické. Taková cesta zabere zhruba tři čtvrtě hodiny, což je až čtyřnásobek oproti běžné jízdní době přímého autobusu. Zda by taková alternativa přesto mohla mít smysl, by mohlo ukázat již pondělí. Z autobusu 165 bude také možné na zbraslavském nádraží přestoupit na vlak. České dráhy od pondělí posílí linky S8 a S88, dodatečné spoje pojedou ze Zbraslavi do Braníka, kde se obvyklý půlhodinový interval zkrátí na čtvrthodinový.

Fakta Jiné změny veřejné dopravy v souvislosti s opravou Barrandovského mostu Jiné změny veřejné dopravy v souvislosti s opravou Barrandovského mostu tramvaj 17: všechny spoje vedeny v celé trase (končící jindy na Výstavišti prodlouženy do Kobylis)

tramvaj 21: ze zastávky Anděl odkloněna na Smíchovské nádraží (do Radlic za ni žádná náhrada není)

přívoz P3: intervaly v ranní špičce pracovních dnů zkráceny na 10 minut

přívoz P4: nová linka Velká Chuchle – Modřany

vlaky S8/S88: posilové spoje Braník–Zbraslav (zkrácení intervalu z 30 na 15 minut)

Praha jako jedna velká objízdná trasa? Jak je omezení dopravy na Barrandovském mostě a ve Strakonické ulici naplánováno, kudy by řidiči měli uzavírky objíždět a že je na nápor připravena veřejná doprava na alternativních trasách, je zřejmé. Jiná věc však je, co řidiči opravdu udělají. Modely, které TSK vypracovala, připouštějí, že hledání objízdných tras bude mít vliv na dopravu i v docela vzdálených lokalitách. Nepochybně zesílí doprava na pravém vltavském břehu v Komořanské – kterou ostatně nechalo město čerstvě opravit – ale i na mostech Palackého, Jiráskově a Legií. Předpoklad je, že ubude aut ve Strakonické, ale i v tunelech v západní části městského okruhu, které na Barrandovský most navazují. Doprava by se mohla přesunout kromě pravého břehu patrně i do Vídeňské a na magistrálu. Barrandovský most je vůbec nejvytíženější komunikace v Česku. Jezdí tudy více aut než po nejfrekventovanějším úseku dálnice D1. Nezměnilo se to ani poté, co v roce 2010 byly z jihozápadní části městského okruhu vymístěny kamiony na vnější Pražský okruh, který se tehdy nově otevřel.

Podle údajů TSK po Barrandovském mostě v pracovní den přejede přes 140 tisíc aut a podle náměstka pražského primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) jsou „i dny, kdy projede více než 150 tisíc vozidel“. Zároveň je to most z předpjatého betonu, což je konstrukce, která vyžaduje údržbu, ale té se jí příliš nedostávalo. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) neváhal zmínit se při argumentaci, proč je potřeba most opravit, o tragédii Morandiho mostu v Janově, který se zřítil v roce 2018 a zahynulo tehdy přes čtyřicet lidí, nebo o pádu lávky v Troji, což se stalo o necelý rok dříve. Že se začíná od jihu, je podle Scheinherra tím, že tato část je nejzchátralejší.

Náměstek pro dopravu zdůraznil před zahájením oprav, že rampa, po které se najíždí od jihu ze Strakonické, je jedinou částí Barrandovského mostu, která se bude bourat. Sjezd do Braníka již má rekonstrukci za sebou, v příštím roce by mělo dojít i na rampu z ulice K Barrandovu. Z informací TSK vyplývá, že i když zůstane stát, bude nejspíše v době své rekonstrukce zcela uzavřena. Vedoucí BESIPu: Záchranářská ulička je povinná i na Jižní spojce Vedoucí samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold upozornil v Interview ČT24 v souvislosti s očekávanými kolonami v okolí Barrandovského mostu, že i na některých komunikacích ve městě platí povinnost vytvořit uličku pro záchranáře. „Zákonné ustanovení, že mám povinnost vytvořit uličku, když se dostávám do stojící nebo i pomalu jedoucí kolony, platí nejen na dálnici, ale i na silnici pro motorová vozidla, takže třeba na Jižní spojce. Bylo by dobře, kdyby na to řidiči mysleli,“ podotkl. Řidičům, kteří se v příštích týdnech chystají cestovat autem po Praze, doporučil, aby hlavně nepočítali s tím, že ji projedou rychle. Za chybu považuje Neřold považovat ideální situaci s dobře průjezdnými silnicemi, kdy se třeba z Horních Počernic do Radotína dojede za půl hodiny, za normální stav. „Měl bych k tomu přistupovat tak, že když vím, že je pátek nebo ranní špička, tak to bude mnohem déle – a brát to jako výchozí pozici. Je to nepříjemné, ale je to lepší než vycházet z toho, že tam budu za půl hodiny, a pak být celou dobu ve stresu,“ doporučil.

přehrát video Tomáš Neřold v Interview ČT24: „Jsou řidiči, kteří jsou schopni uličkou projíždět, někdy se vracet a podobné extrémy.“