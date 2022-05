Čistý zisk ČEZu se v prvním čtvrtletí meziročně ztrojnásobil, překonal odhady analytiků

Počet odběratelů elektřiny a plynu tak skupině ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku především kvůli přechodu z DPI stoupl o 14 procent na asi 3,16 milionu. Podobně se meziročně zvýšil také objem dodávek elektřiny a plynu, a to dohromady o 15 procent na 5,3 terawatthodiny.

Společnost ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, pak skončila ve ztrátě 176 milionů korun.

„Po dlouhé době je společnost ČEZ Prodej v minusu,“ řekl Novák. Negativně se podle něj na výsledcích odrazil pád řady odběratelů do režimu DPI, u ČEZ skončilo více než 380 tisíc zákazníků od všech padlých dodavatelů. „Velká část z nich u nás zůstala a pro ně jsme tu elektřinu nakoupenou neměli. Zároveň zákazníci platí jednu zálohu ve stejné výši, neplatí zálohu podle ročního období. Pokud cena elektřiny výrazně kolísá, tak samozřejmě v tom prvním kvartále máte spíše ztrátu,“ řekl Novák.

Finanční ředitel ČEZ připomněl, že se elektřina obchoduje na evropském trhu. „Je reálně nemožné, aby někde stála něco a jinde půlku, pak to okamžitě vyrovná tu cenu. Bohužel to takhle jednoduše nefunguje. Co určitě platí, je tedy to, že výrobce na tom vydělává. Prodejce jako náš ČEZ Prodej nebo ČEZ ESCO, tolik ne, naopak je ve ztrátě. Tady těžíme ze situace jako výrobce, ne jako prodejce,“ řekl Novák.

Uvedl, že prodejní část ČEZ nemůže nakupovat elektřinu z výroby ČEZ levněji než ostatní zákazníci. „Kvůli antimonopolním pravidlům nemůžeme zvýhodnit náš subjekt, že bychom mu prodávali levnější elektřinu, protože tím bychom znevýhodnili všechny ostatní na trhu. On ji musí nakupovat za tržní cenu,“ řekl Novák.

Chystá se posílení zelených zdrojů

Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů ve skupině ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně mírně vzrostla o jedno procento na 8,9 terawatthodiny. Naopak výroba z uhelných a paroplynových zdrojů klesla o deset procent na šest terawatthodin, hlavně kvůli poklesu výroby elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady o 40 procent. Současná geopolitická situace podle ČEZu zesiluje směřování skupiny k výrobě elektřiny z bezemisních zdrojů.

Chystá se například vznik 17 nových projektů fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 173 megawattů, uvedl ČEZ. Vláda chce do budoucna kvůli ruské invazi na Ukrajinu snížit závislost Česka na dodávkách energií a surovin z Ruska.

Spotřeba elektřiny na distribučním území ČEZu v prvním čtvrtletí meziročně klesla o čtyři procenta, ale při započtení klimatických a kalendářních vlivů pouze o jedno procento na 10,2 terawatthodiny. Spotřeba u velkých podniků klesla podle skupiny o jedno procento a spotřeba domácností o devět procent. K výraznějšímu poklesu spotřeby domácností přispěly podle ČEZu hlavně vysoké teploty v letošním prvním čtvrtletí.