Akce Česko si povídá posadí k jednomu stolu lidi s rozdílnými názory. Cílem není změnit postoje

„Všichni se tak trochu schováváme na sociálních sítích, ale i v reálu v těch našich názorových bublinách. Je nám to tak samozřejmě příjemnější. My máme pocit, že to není celý svět a že je na čase, vzpomenout si na to, jak to bylo dřív, jak jsme se dřív setkávali mnohem víc mimo sociální sítě tváří v tvář, při vyslovení názoru jsme se dívali jeden druhému do očí,“ uvedla Rambousková.

Cílem projektu je podle koordinátorky zjistit, jestli si lidé ještě dokáží naslouchat. „Dvojice dá dohromady náš algoritmus. Ten vyhodnotí odpovědi na devět vstupních otázek, které každý účastník musí vyplnit. Naším cílem je dát dohromady dvojice, které budou mít co nejodlišnější názory,“ popsala s tím, že společnost vybrala takové otázky, aby na ně v ideálním případě polovina lidí odpověděla ano a druhá ne. Druhým parametrem je, aby účastníci bydleli od sebe maximálně 30 kilometrů.

Diskuze by měla být v režii každé jednotlivé dvojice, která se v rámci projektu sejde například u kávy. „Diskusní víkend, kdy se dvojice sejdou, je stanoven na 18. a 19. června. Potom je už na každé dvojici, která na sebe dostane e-mail, aby se shodla na místě a čase setkání. Samozřejmě také na tom, o čem si budou povídat,“ přiblížila Rambousková.