Vyškov nechce ubytovat romské uprchlíky z Ukrajiny. Protestují i další města

Romské uprchlíky z Ukrajiny řeší i Varnsdorf. Do města přijeli, i když o nich úřady nevěděly. Část z nich neumí číst a psát, na Ukrajině žili v osadách. Běžencům vedle úředníků začala pomáhat i skupina dobrovolníků. Denně za nimi dochází alespoň jeden z nich. „Museli jsme omezit služby v jiných ohledech a orientujeme se tento problém, protože je samozřejmě palčivější,“ řekl tajemník městského úřadu Radek Kříž.

Podle ředitele neziskové organizace Khamoro Emila Voráče by se ale mělo měřit všem uprchlíkům z Ukrajiny stejným metrem. „Pro mě jsou všichni běženci z Ukrajiny, všichni jsou ohrožení válkou. Ti lidé, i když jsou z osad, ze stejných jako na Slovensku, jsou to lidé a oni si to nevybrali. To je dlouhodobý problém. Tohle je potřeba prostě do budoucna fakt jako řešit. Rasismus do moderní společnosti určitě nepatří,“ uzavřel.