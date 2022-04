Vojenský speciál přepravil do Česka ostatky generála Moravce. Byl iniciátorem útoku na Heydricha

Na letiště 21. základny taktického letectva v Čáslavi stroj přistál chvíli po 9:40. Voják čestné stráže vynesl urnu s ostatky bývalého velitele československé rozvědky, následovat bude pietní ceremonie u velitelství základny.

Zpět do vlasti se ostatky generála Moravce symbolicky vrátily nedlouho před osmdesátým výročím útoku na Heydricha.

Letadlo s ostatky z vojenského letiště ve Washingtonu odstartovalo hodinu po půlnoci středoevropského letního času. Na jeho palubě byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a členové delegace včetně ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna nebo ředitele Vojenského historického ústavu Aleše Knížka. Právě on urnu do vojenského speciálu ve Washingtonu naložil poté, co mu ji předali příslušníci americké čestné jednotky.