Příchod statisíců uprchlíků, nouzový stav i dezinformace. Měsíc války na Ukrajině z pohledu Česka

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) se návrhy na pomoc uprchlíkům na svých schůzích zabývá opakovaně - naposledy ve středu . To ministři mimo jiné schválili, že lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě zdarma ubytují uprchlíky, budou moci získat příspěvek 3000 korun na osobu na měsíc na pokrytí nákladů. Na domácnost stát poskytne nejvýš 12 tisíc korun měsíčně. Podpora se začne vyplácet po 11. dubnu, a to zpětně i za březen.

Kvůli příchodu Ukrajinců vznikla v krajích speciální asistenční centra, která uprchlíkům pomáhají s administrativou, ale také se zajištěním ubytování. Třeba to pražské sídlící v Kongresovém centru (v plánu je stěhování do Vysočan ) už obsloužilo přes padesát tisíc lidí.

Ministerstvo vnitra ve čtvrtek ráno na Twitteru informovalo, že dosud ukrajinským uprchlíkům udělilo bezmála 223 tisíc speciálních víz. Reálně ale do Česka zamířilo podle všeho ještě více lidí, poslední odhady hovoří o přibližně třech stech tisících. Přibližně polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Zatímco v prvních dnech žádala o ubytování desetina příchozích, nyní je to asi 65 až 75 procent, řekl ve středu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Velkou pozornost v Česku i zahraničí vyvolala v půlce března překvapivá cesta premiéra Fialy do Kyjeva po boku předsedů vlád Polska a Slovinska na jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Po návratu Fiala řekl, že válkou zmítané země potřebuje především zbraně.

Vláda také kvůli tomu, aby příval utečenců a pomoc jim lépe zvládala, vyhlásila 4. března na 30 dní nouzový stav. O jeho prodloužení, pro nějž už je potřeba souhlas sněmovny, budou poslanci na mimořádné schůzi rozhodovat na začátku příštího týdne. Ministr Rakušan se původně přikláněl k protažení nouzového stavu o čtvrt roku, nakonec vládní návrh počítá s prodloužením do 31. května . Plán se vymyká dosavadní praxi, kdy vláda vždy žádala sněmovnu o prodloužení nouzového stavu pravidelně po 30 dnech.

Poslanci také přesně měsíc od začátku ruské invaze na Ukrajinu schválili vyslání až 650 vojáků do nové dvoutisícové jednotky Severoatlantické aliance na Slovensku, jejímž cílem je posílit obranyschopnost východního křídla NATO právě kvůli vpádu Ruska na Ukrajinu. Čeští vojáci mají velet mnohonárodní jednotce, v níž budou i příslušníci armád z Německa, Polska, Slovinska, Nizozemska a USA.

Na prudké zdražení paliv reagoval i kabinet - mimo jiné tím, že začalo ministerstvo financí kontrolovat výši marží benzinek. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) rovněž aktuálně rozhodl o faktickém odložení plateb daně z přidané hodnoty pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října a zároveň prominul pro celý rok 2022 placení čtvrtletní zálohy u silniční daně.

Bilanční rozhovor po prvním měsíci bojů na Ukrajině poskytla Studiu 6 manželka ukrajinského velvyslance v ČR Jevhena Perebyjnise Olga. Ona sama například pomáhá uprchlíkům, kteří přicházejí do pražského asistenčního centra. Válkou jsou podle ní pošramocené především děti.

Do boje s dezinformacemi se výrazněji vložila i vláda, která na své středeční schůzi jmenovala zmocněncem pro tuto oblast mediálního manažera Michala Klímu. Premiér Petr Fiala věří, že díky novému zmocněnci bude boj proti dezinformacím účinnější.

„Některé nemohou spát, protože stále slyší sirény nebo bomby. Je to takový fantom. Jsou to děti, které celý život budou řešit tenhle druh problémů, protože kdo zažil v takto útlém věku válku, tak se z toho už nemůže stoprocentně vzpamatovat,“ myslí si žena velvyslance. Samotnou ji ale překvapilo, jak její krajané srdnatě bojují. „Musíme si uvědomit, že právě teď probíhá masakr, vyvražďují evropský národ,“ zdůrazňuje. Slovo, které Ukrajince, kteří utekli do Česka, spojuje, je podle ní „ponížení“.

Happening připomínající oběti pokračující války na Ukrajině se ve čtvrtek konal na pražském Staroměstském náměstí, uspořádala ho česká pobočka Amnesty International. Členové organizace při akci rozmístili na náměstí několik desítek pytlů, část si do nich i lehla.