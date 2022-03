Po vrbětické kauze je část budov ruské ambasády prázdná. Radnice Prahy 6 chce, aby je využili ukrajinští uprchlíci

Zhruba tři desítky budov v okolí ruského velvyslanectví v Praze střeží kamery, až na výjimky jsou ale objekty prázdné, a to včetně školy s kapacitou několika stovek žáků. Provoz ve vzdělávací instituci v Dejvicích skončil po vypuknutí vrbětické kauzy a všichni učitelé byli jako zaměstnanci ruské ambasády s diplomatickými pasy z Česka vyhoštěni.

„Já jsem se obrátil dopisem na ruského velvyslance a vyzval jsem ho, aby tu školu zpřístupnil ukrajinským dětem,“ popsal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). „Budova školy je majetkem Ruské federace. Otázky využívání majetku nespadají do kompetence starosty městské části Praha 6,“ reagovalo velvyslanectví.

Chrám zkolaudovaný jako autoservis

Podle radnice šesté městské části by mělo Česko řešit i vydání dalších nevyužitých budov. Pouze několik zaměstnanců zůstává například v obchodním zastoupení Ruské federace. Rusko vlastní i budovu, kterou označuje jako pravoslavný chrám. Nemovitost přitom disponuje řadou garáží a hal.

„Ona je to sice modlitebna a slouží to jako pravoslavný chrám, který byl i vysvěcen, ale je to zkolaudované jako autoservis,“ vysvětluje starosta Kolář. Pražský magistrát už oficiálně požádal ministerstvo zahraničí, aby s ruskou ambasádou vyjednalo uvolnění části parku Stromovka.