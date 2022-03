Češi se hlásí po útoku na Ukrajinu do armády, o aktivní zálohy má zájem až desetkrát víc lidí

V aktivní záloze k začátku března sloužilo 3640 vojáků, z toho 377 žen. „Letošním cílem je přijmout 1200 nových vojáků aktivní zálohy,“ poznamenal Cimburek. Pokud by tak vstoupili do AZ všichni, kteří o to projevili za poslední měsíc zájem, letošní plán by byl překročen. „Jestli to tak ale bude, to si teď netroufnu odhadnout. Jedna věc je vyplnit dotazník na webu a další věc je opravdu přijít na schůzku, podat žádost, projít zdravotní prohlídkou a nakonec absolvovat kurz základní přípravy,“ podotkl.

Vstoupit do aktivních záloh může každý český občan, kterému již bylo 18 let, absolvoval střední školu a má minimálně výuční list. Musí také projít zdravotní prohlídkou, ta se liší podle jednotky, do které chce uchazeč nastoupit. „Jiné podmínky má výsadkář, jiné řidič, jiné střelec,“ upřesnil Cimburek.