Vnitro už udělilo víc než 13 tisíc speciálních víz pro Ukrajince. Do Prahy ze Lvova dorazí další evakuační vlak

Díky speciálním dlouhodobým vízům, které vydává ministerstvo vnitra, budou lidé z Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění, mohou si s nimi také vyřídit povolení k zaměstnání.

Na cizinecké policii se příchozí lidé musí registrovat do tří dnů po příjezdu. Pokud bydlí v nějakém zařízení, nahlásí je ubytovatel. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení víza, o které mohou žádat na pracovištích azylové a migrační politiky po celém Česku.

Evakuační vlak ze Lvova

Do Prahy dorazí z ukrajinského města Lvov další evakuační vlak, který vypravila společnost RegioJet. Při cestě na ukrajinské hranice vezl také humanitární pomoc pro Kyjev, kterou zajistil Člověk v tísni. Vlakem by mělo do Prahy dorazil 72 uprchlíků, většina z nich má v Česku příbuzné a blízké, u kterých budou bydlet.

„Do Česka pokračuje 72 lidí, z nich jenom 18 je bezprizorních. Všichni ostatní tady mají nějaké kontakty. Ví, za kým jedou, kde se ubytují,“ uvedla mluvčí Člověka v tísni Adriana Černá.

Člověk v tísni ve spolupráci s RegioJetem posílá na Ukrajinu materiální pomoc. Prvních deset vagonů určených pro Kyjev vyjelo v úterý večer, na hranicích s Ukrajinou se náklad překládal do vozů ukrajinských drah a podle Černé je nyní na cestě do Kyjeva.

Další nákladní vagony připojené k lůžkovým vozům RegioJetu vyjedou z pražského hlavního nádraží večer. „Vlak je úplně plný - 600 palet, 490 tun pomoci a tisíc trauma kitů (lékárniček),“ popsala Černá. Vlak opět pojede do města Přemyšl na polsko-ukrajinské hranici. Člověk v tísni předpokládá, že takto bude humanitární pomoc vysílat každý druhý den.