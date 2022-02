Ministerstvo dá školám návod, jak s žáky probrat válku proti Ukrajině. Radí i Skaut

Ministerstvo školství má podle Petra Gazdíka informace o tom, že v některých základních školách, které navštěvují žáci ukrajinské či ruské národnosti, se vyskytly konflikty. Jde podle něj o jednotky případů. „V tuto chvíli rozesíláme metodický pokyn a dopis ministra pro učitele tak, aby se snažili žákům vysvětlovat, abychom zabránili xenofobii,“ uvedl.

Vyučující by podle něj měli žákům vysvětlovat, jaké jsou historické souvislosti současných událostí. „Je to velká výzva pro učitele v tuto chvíli žákům sdělit vše potřebné o tom konfliktu, veškeré informace a zároveň poukázat na to, že konkrétní člověk nebo jejich spolužák jiné národnosti není ten, kdo za tu situaci může,“ řekl Gazdík.

Děti mohou mít strach

Záplava informací o útoku Ruska na Ukrajinu může podle psycholožky Gabriely Dymešové z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vyvolávat v dětech strach. Z psychologického hlediska je podle ní situace podobná jako při vypuknutí covidové epidemie. Doporučovala by, aby rodiče děti zprávami nezahlcovali, vše by měli vysvětlovat tak, aby dětem dodali pocit bezpečí.

Pro své vedoucí připravila rady, jak s dětmi o válce na Ukrajině citlivě hovořit také skautská organizace. Kromě skautských vedoucích mohou podle webu Skauta rady posloužit i vyučujícím nebo rodičům. Najdou je zde: Jak mluvit s dětmi o válce.