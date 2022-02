V medicíně nic neplatí na sto procent, rozvolňování je ale v této chvíli smysluplné, míní Svoboda

Podle Svobody se s uvolněním restrikcí po večerech zaplní hospody a bude se slavit. Na otázku, zda-li to bude bezpečné, odpověděl, že bezpečné to bude, pokud všichni lidé půjdou k očkování. Jinak to podle něj nejde. „V nemocnicích sice máme velmi těžce nemocné pacienty, ale ti jsou neočkovaní. Vakcinovaní nemoc dostanou, ale nemají těžký průběh.“

S aktuálním rozvolňováním souhlasí, všichni by ale podle něj měli zvážit, jestli je správná cesta neočkování. „Rozvolňování je v této chvíli smysluplné, protože údaje, které máme, říkaly, že ta možnost tu je. Pandemický zákon měl zajistit, že pokud by se odborníci mýlili v odhadu toho, jak se situace bude vyvíjet, tak abychom měli rychlou možnost zasáhnout,“ vysvětlil poslanec za ODS. Novela pandemického zákona, která mimo jiné prodlužuje jeho účinnost, po dlouhém jednání prošla sněmovnou, ale ve čtvrtek ji vrátil Senát.

„Mně se cesta, kterou vláda připravila, líbí, ale nikdy nemůžu říct, jestli je bezpečná. To tato choroba prostě nedovoluje. Tolik informací o ní nemáme. My nevíme, kdy přijde omikron 2.0 a jestli vůbec přijde, jak zmutuje a jak se bude chovat dál… Vychází se z hlediska pravděpodobnosti, že je to dobré, ale pokud se mě zeptáte, jestli jsem si jist, tak musím odpovědět ne. V medicíně vůbec nic neplatí na sto procent,“ podotkl.

Obavy o základní princip moderní společnosti

„V každém politickém rozhodování je reakce na názor voličů. Nikdy žádná vláda nemůže jít proti zásadnímu přání voličů,“ tvrdí Svoboda. Podle něj přání voličů této vlády není definováno ničím jiným, než „dělat si, co chci já, bez ohledu na to, co to znamená pro ostatní i pro mě“.

Přiznává, že je to velká změna, na kterou se dívá s velkým údivem. „Tato složka opouští jeden ze základních principů moderní společnosti, tedy že máme vztah k slabým, bezmocným a starým a snažíme se, abychom je uchránili,“ postěžoval si. Svoboda ale doufá, že vláda právě tomuto tlaku nepodlehla.

Poslanec také zdůraznil, že jedna z věcí, kterou musí kabinet změnit, je poskytovat veřejnosti informace, na základě kterých vykonal dané rozhodnutí. „Informaci, kterou vydáme, musí být velmi rozsáhlá a podrobná a musí vysvětlovat důvody, které k rozhodnutí vedly. Já ty důvody znám a byl bych velmi rád, kdyby to vláda sdělila všem. Za každým rozhodnutím musí být informace, proč je takové, jaké je,“ míní.