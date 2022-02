V červnu mimořádně vzrostou důchody. Podle výše inflace v průměru o osm set až tisíc korun

Centrální banka ve čtvrtek odhadla, že inflace dosáhne v lednu 9,4 procenta. V tom případě by penzisté dostali od června přidáno v průměru zhruba 950 korun měsíčně. To by letos přišlo státní rozpočet na víc než osmnáct miliard. „Máme valorizační vzorec, nechceme na něm nic měnit. Jasně jsme deklarovali, že všechny zákonné nároky budou naplněny,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Stát je ale připravený i na jiný vývoj. Minimální varianta počítá s nižším růstem cen. Pokud bude lednová meziroční inflace osm procent, vzrostou penze v létě o sedm set korun těm, kdo nyní pobírají patnáct tisíc korun měsíčně. Stát by to vyšlo na patnáct miliard korun. Naopak desetiprocentní inflace by znamenala skoro dvacetimiliardový výdaj. Lidé s desetitisícovým důchodem by dostali přidáno 500 korun. Ti s dvacetitisícovým pak 1300 korun.

Vyšší důchod, vyšší přidání

Čím vyšší důchod senioři pobírají, tím vyšší částku dostanou. Pokud by například byla v lednu inflace přes devět procent, dostane penzista s důchodem dvanáct tisíc přidáno měsíčně něco přes šest set korun. Téměř dvojnásobek by ale získal důchodce pobírající dvacet tisíc.