Průměrný důchod od ledna přesáhne 16 tisíc. Vláda slibuje přidání i v létě

„My jsme připraveni na mimořádnou valorizaci. Pokud by tam byl nějaký mimořádný příspěvek, to se bude odvíjet od situace, která bude řekněme v polovině příštího roku,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Jestli bude opozice po vládě žádat i mimořádné navýšení nad rámec zákona, zatím i kvůli plánovanému rekordnímu navyšování říct nedokáže. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová mluvila o částce 15 miliard korun. „Vzhledem k přihlédnutí k této situaci bych v tuto chvíli na to asi netlačila,“ sdělila.

Od ledna se důchody zvednou v průměru o 505 korun, další dodatečné navýšení pro všechny je o tři stovky. Mimořádně by měly růst i v létě, právě kvůli zmíněné inflaci.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) bude navýšení důchodů poměrně razantní kvůli rekordní inflaci. „Přestože to bude pokryto navýšením důchodů, mnohem lepší zpráva by byla pro všechny, kdyby inflace byla nižší, aby se nesnižovala hodnota úspor, které mají naši občané,“ myslí si Stanjura.

„Budeme analyzovat, jakým způsobem se nárůst cen ve spotřebním koši i pro důchodce promítá, abychom ve valorizaci byli objektivní, abychom to uměli pokrýt,“ doplňuje ministr.

Zavedení minimální penze

Valorizační mechanismus zástupci nové vlády měnit nechtějí. Připravit ale plánují důchodovou reformu. „Má se dotýkat nikoli stávajících důchodců, ale těch budoucích, tak aby pro ně penze v budoucnu byly,“ prohlašuje předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Avizovali jsme, že budeme vycházet z toho, co připravila důchodová komise. V současné době jsme pro to, aby se důchody zvedaly v rámci zákonné valorizace,“ doplnila místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN).

První výraznější změny ohledně důchodů, jako je třeba zavedení minimální penze, by chtělo ministerstvo práce prosadit do dvou let. Jeho šéf Jurečka mluvil o nejméně deseti tisících měsíčně.