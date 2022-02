Babiš se v Česku v kauze Pandora Papers trestného činu nedopustil. Kriminalisté případ předali do zahraničí

„Transakce sice proběhla před jeho vstupem do politiky, ovšem v tom schématu Andrej Babiš figuruje až v podstatě do roku 2020. Kontinuálně podepisuje dokumenty těch offshorových firem, kontinuálně tam probíhají další změny, další půjčky,“ uvedla loni v říjnu k případu Zuzana Šotová ze serveru Investigace.cz.

„Nechť to policie prověří, skončí to stejně jako dluhopisy,“ reagoval Babiš loni na podzim k oznámení, že se případem bude zabývat policie. Odkazoval tím na pět let starou kauzu, ve které šlo o to, zda měl dost peněz na nákup dluhopisů společnosti Agrofert.

Babiš také před novináři opakovaně popřel, že by osobně nějakou nemovitost ve Francii vlastnil. Následně ale uvedl, že způsob jejich nákupu přes takzvané offshory mu doporučila realitní kancelář. „Bylo to doporučení realitní kanceláře. Doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního,“ uvedl ke kauze expremiér.

Další Češi v dokumentech Pandora Papers

Pandora Papers je mezinárodní projekt asi šesti stovek novinářů z celého světa, který se zabývá využitím takzvaných offshorových společností při netransparentních transakcích kvůli anonymitě a daňové optimalizaci. V uniklých dokumentech figuruje přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Investigace.cz už dříve uvedla, že mezi nimi jsou bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka.

NCOZ podle vyjádření Ibeheje kauzu nadále sleduje a prověřuje všechny Čechy, kteří se v dokumentech objevují. „Tzv. kauzu Pandora Papers budeme nadále průběžně sledovat a vyhodnocovat, nicméně v současné době nemáme dostatek informací k tomu, abychom zahájili úkony trestního řízení,“ doplnil pro ČT Ibehej.