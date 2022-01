Zaměstnanci se začínají testovat víc, školáci méně. O víkendu výrazně přibylo nakažených

Odborníci podobný vývoj kvůli šíření nakažlivější varianty omikron očekávali. Vědecké studie ukazují, že omikron je proti variantě delta sice nakažlivější, ale průběh onemocnění je lehčí. Nadále tak pokračuje pokles počtu hospitalizovaných s covidem. Oproti předchozí neděli eviduje nyní ministerstvo v nemocnicích asi o 840 pacientů s covidem méně.

I když je nyní víc nakažených očkovaných, v nemocnicích převažují ti bez vakcinace

Přestože by proti vážnému průběhu onemocnění mělo chránit i v případě omikronu zejména očkování, v minulém týdnu zájem o něj slábl. Bylo tomu tak i o víkendu, kdy vakcínu dostalo přes 36 tisíc lidí, z toho 12 228 v neděli. Minulý víkend zdravotníci vykázali přes 54 tisíc dávek. Téměř všichni lidé, kteří se o víkendu očkovali, přišli pro posilující dávku. První dávku dostaly necelé dva tisíce zájemců.

Přibližně od začátku roku již mezi lidmi s potvrzenou nákazou koronavirem převažují ti očkování – byť je procento pozitivních očkovaných nižší než podíl očkovaných ve společnosti. Plně očkováno je 72 procent lidí ve věku nad dvanáct let a 63 procent v celé společnosti. V neděli bylo mezi pozitivně testovanými 56 procent očkovaných. Mezi nově hospitalizovanými však bylo v neděli 59 procent lidí neočkovaných a dvě procenta dostalo teprve první dávku a nemělo vakcinaci dokončenou.

Z pěti lidí přijatých v neděli na JIP bylo pět neočkovaných a jeden očkovaný. V neděli zatím evidují úřady dvanáct úmrtí lidí nakažených covidem-19, z nich deset bylo neočkovaných a jeden neměl vakcinaci dokončenou.

Zostřené testování ve firmách začíná

Od 17. ledna začíná povinnost testovat se v práci, a to pro všechny – očkované, lidi po covidu i pro ty, kdo nemají za sebou nic z toho. Antigenní samotest bude muset prakticky každý, kdo nepracuje z domova – přičemž jiná pravidla platí zejména ve školství a zdravotnictví – podstoupit dvakrát týdně. První test musí každý podstoupit do úterý.

Do práce může člověk s negativním testem. Kdo má pozitivní výsledek testu, čeká jej automaticky pětidenní karanténa. Ukončit ji podle platných pravidel může negativní PCR test, není však povinné podstoupit jej. Navíc pozitivní výsledek tohoto testu znamená pětidenní izolaci.

Testovat se nově musí každý týden také všichni zdravotníci a pracovníci v sociálních službách bez očkování, a to sice jednou týdně, ale antigenní test musí být proveden profesionálně oproti samotestům při testování ve firmách.

V prvních dvou lednových týdnech se v práci testovali pouze lidé, kteří neměli dokončené očkování ani v posledním půlroce neměli covid-19, což je výrazná menšina lidí ve srovnání s počtem, kterého se týkají testy nyní, navíc jen jednou týdně. Zato se dvakrát týdně konaly testy ve školách. Tam se již museli testovat i očkovaní. To sice platí dál, ale intenzita testů se ve školství snižuje na jeden za týden. Oproti testům v zaměstnání však i nadále bude potřeba každý pozitivní samotest potvrdit dalším testem vyhodnoceným metodou PCR.

V uplynulých týdnech potvrdilo takové přetestování vždy jenom jen část původního počtu případů. Zatímco však v prvním lednovém týdnu potvrdily PCR testy jen zhruba 40 procent záchytů, minulé pondělí to bylo 60 procent.

Karanténa i pro neočkované

Kvůli rostoucím číslům a v souvislosti se začátkem testování ve firmách se od pondělí opět mění některá proticovidová opatření. V souvislosti s možností přetestovat se po antigenním samotestu ještě metodou PCR mají nově očkovaní lidé z veřejného zdravotního pojištění hrazeno pět PCR testů měsíčně místo dosavadních dvou.

Do karantény musí od pondělí každý včetně očkovaných lidí, a to bez ohledu na to, zda je to karanténa po pozitivním antigenním testu, nebo kvůli rizikovému kontaktu. Již od minulého úterý se ale její délka zkrátila na pět dní (den testu nebo kontaktu s nakaženým je považován za „nultý“ den) z původních čtrnácti.