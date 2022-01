Ministr Kupka navrhne vládě snížit slevu na jízdném pro studenty a seniory

Studentka Kateřina chodí do školy v Praze, rodiče má ale v Chebu. Tuto trasu tak jezdí zhruba dvakrát týdně a za jednu jízdu platí kolem sedmdesáti korun. Díky nízkému studentskému jízdnému za měsíc ušetří přibližně dva tisíce a změny ve výši slev by tedy ve svém rozpočtu výrazně pocítila. „Musela bych toho hodně omezit, ale šlo by asi najít nějakou brigádu,“ říká.

Nový ministr dopravy chce v souladu s programovým prohlášením kabinetu slevy revidovat - a omezit. Konkrétní podobu slev nechtěl Kupka sdělit, podle informací ČT však resort pracuje s variantami 40 a 50 procent. Hotový návrh má ministr představit vládě ve středu.

Navrhovanou úprabu považuje za dostatečně sociálně citlivou, zároveň soudí, že to nezpůsobí přechod lidí z veřejné dopravy na jiný typ cestování.

Opozice s úpravou nesouhlasí

Předseda podvýboru pro dopravu z vládního hnutí STAN Ondřej Lochman chystanou změnu obhajuje. Říká, že současný stav státního rozpočtu vlastně ani slevu na jízdném neumožňuje. „Takže hledáme tu správnou variantu, aby to bylo únosné jak pro rozpočet, tak pro občany,“ dodal.

Parlamentní opozice s úpravami nesouhlasí. „Todle je zrovna věc, která by snížila životní úroveň jak seniorům, tak studentům. Budeme trvat na zachování původní výše,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a proti je i hnutí ANO, za jehož vlády byla sleva na jízdném pro studenty i seniory ve výši 75 procent zavedena. Stalo se tak od září 2018.

Předvolební úvahy stran nové vlády zahrnovaly i úplné zrušení slevy na jízdném. Tak daleko ale Kupka jít nechce. „Vládnoucí koalice uznala naše argumenty, že slevy na jízdné pro seniory a pro studenty dávají svůj smysl,“ komentoval to bývalý ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).

Poslední návrh státního rozpočtu vyhrazuje na slevy se dvěma a půl miliardami. Loni se přitom projezdily skoro čtyři, a to přitom posledních dvou letech navíc původně odhadované náklady státu (kolem šesti miliard ročně) stlačila koronavirová krize a různá restriktivní omezení pohybu.

Cesta na lyžařské kurzy či školy v přírodě se prodražuje

Zatímco studenti si budou muset zvyknout na novou výši slevy zhruba od poloviny roku, školy si zvykají na dražší dopravu už nyní, ať už jde o přepravu na lyžařské kurzy nebo školy v přírodě. Problém také mají se sháněním samotných dopravců, za poslední dva roky jich totiž výrazně ubylo.

„Zdražovalo se až o patnáct procent a bojíme se toho, že se bude zdražovat i následující roky. Už letos ta cena sportovního kurzu začala být dost hraniční pro rodiče a už se začínali ozývat, že ceny šplhají do astronomických výšek,“ řekl učitel pražského Gymnázia Jana Nerudy Daniel Hlava. Komentoval tak dopravu z Pece pod Sněžkou, kde zhruba padesátka děti absolvovala týdenní lyžařský kurz.

Problém je navíc na některé akce sehnat řidiče. Podle Asociace nepravidelné autobusové dopravy jich totiž v oboru po posledních dvou letech zůstala jen polovina. Podle dopravců vznikl problém právě zavedením výrazných slev na jízdné v pravidelné dopravě a vše ještě prohloubila covidová krize.

„Autobusová doprava byla drahá už před dobou covidovou. Doprava s námi stojí i desetkrát víc než linkovou dopravou - a je to kvůli nerovným podmínkám,“ řekl předseda Asociace nepravidelné autobusové dopravy a majitel Pragotour Jiří Vlasák.

Nepravidelní dopravci totiž platí 21 procent DPH oproti pravidelným spojům s desetiprocentní sazbou. Platí i silniční daň, která se na linkové autobusy nevztahuje. Senioři nebo studenti u nich navíc nemohou využít výraznou slevu na jízdné.

Ministerstvo analyzuje možnost nápravy

V rámci covidových kompenzací dostali zájezdoví dopravci v minulých dvou letech přes miliardu korun. Sjednotit mezi dopravci podmínky slibovala koalice už před volbami. „V tuhle chvíli analyzujeme konkrétní dopady,“ řekl ministr Kupka. Propočítávají se tak dopady případných zásahů do DPH nebo do silniční daně.

Zájezdoví dopravci upozorňují, že pokud nedojde k narovnání tržních podmínek, nebude mít brzy kdo děti na školní výlety vozit. Zároveň podle nich hrozí, že zbylé autobusy nebudou dostatečně bezpečné pro provoz.