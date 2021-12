Kupka chce změnit slevy na jízdném. Stát by letos měly vyjít na více než tři miliardy

Vhledem k vývoji pandemie nemoci covid-19 pasažérů ve vlacích i autobusech na začátku roku ubylo. Cestovat v březnu bylo navíc mezi okresy zakázané. V minulém roce státní pokladna za jízdné zaplatila 3,686 miliardy a v roce 2019 to bylo 5,496 miliardy korun.

Nový ministr dopravy chce systém analyzovat a změnit. „Kdyby došlo k příliš velkému snížení slev, až třeba k nule, mohlo by to znamenat další významné výdaje státu, ztrátu z provozování veřejné služby dopravní obslužnosti, které musí platit regionům,“ podotýká Kupka.

Konkrétní podobu změn ministr dopravy zatím nepředstavil. Kupka ale chce, aby byly slevy méně plošné a více cílily na lidi, kteří podporu skutečně potřebují. Úlevy se nyní týkají studentů do šestadvaceti let a seniorů nad pětašedesát let. Za jízdenku platí o pětasedmdesát procent méně.