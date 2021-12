V karanténách jsou desetitisíce žáků. Rodiče se o kontaktu s pozitivním dozvídají i týden poté

„Pan ministr Plaga mi přislíbil, že v současné době připraví možnosti testování, aby děti byly poslední den ve škole otestovány,“ říká kandidát na ministra školství Gazdík s tím, že v ideálním případě by mělo jít o pondělí i středu. Navrhuje otestovat i očkované žáky. Resort zdravotnictví to projedná příští týden, stejně jako termíny.

Budoucí vládní koalice se bojí, že se nákaza o Vánocích dostane do rodin. Po tom, co ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) odmítl její záměr, tedy prodloužit vánoční prázdniny, vyjednává s ním jeho pravděpodobný nástupce o další možnosti.

Vánoční doporučení MeSES

MeSES doporučuje, aby se už nyní frekvence testování ve školách zvýšila na dva testy týdně. Navrhují také systém „test-to-stay“, kdy se pozitivně testované děti pošlou do izolace, ale ostatní dál chodí do školy a testují se každý den. Dostupné by měly být kvalitní samotesty, rozšířit by se mělo nošení roušek i na výuku nebo omezit mísení dětí z různých kolektivů. I podle MeSES by se testování měli účastnit žáci po prodělání nemoci nebo očkovaní. Skupina vydala také doporučení k Vánocům.

Rozhodnutí o testování ve školách bude záležet i na dostupnosti testů. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vybrala dodavatele jedné části soutěže na dodávku antigenních testů do škol. Firma Targo Promotion dodá 12,2 milionu testů za 16,69 korun za kus, celkem tedy za více než 203 milionů korun. Smlouvu musí podepsat ministerstvo školství.

Zakázka byla rozdělena na dvě části, ze soutěže první části na dodání 1,28 milionu testů vítězná firma odstoupila, správa nakonec vybrala třetí firmu v pořadí, která dodá testy za 22,68 korun za kus.