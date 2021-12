Ředitelé by měli mít právo sami školu zavřít, řekl Gazdík

Podle prezidenta Pedagogické komory Sárköziho je největším problémem v současné situaci to, že učitelé jsou přetíženi: „Hodně učitelů chybí, řada z nich supluje tři hodiny denně, a do toho padají do karantén části tříd, to znamená, že učitel musí učit zároveň distančně a prezenčně. Je to obrovský nápor.“

Šíření covidu ve školách je extrémní, řekl Sárközi

Sárközi navíc upozornil, že zatím to nevypadá na zlepšení situace. „Čísla se stále zhoršují, nákaza se šíří ve školách extrémně.“ Podle něj jsou v Česku okresy, kde se týdně nakazí až pět procent všech žáků. „Podle mého dělá vláda chybu, že tuhle situaci neřeší a nezpřísňuje opatření ve školách. Co by se mělo zavřít jako první jsou školy, nic jiného,“ dodal.

Dlouhé uzavření škol v Česku bylo velmi kritizováno. Podle prezidenta Pedagogické komory však byly školy uzavřeny dlouho proto, že opatření přišlo pozdě. „Teď se opakuje úplně stejná chyba, už popáté, že se školy nepřevedou na distanční výuku, když se v nich vyskytne koronavirus. Ředitelé by měli dostat pravomoc, aby mohli na týden či 14 dní poslat žáky domů,“ řekl a dodal, že plošná uzávěra škol je zbytečná, měli by to prý posoudit právě ředitelé.