Žákům často chybí triviální IT dovednosti. To může komplikovat i on-line výuku, upozorňuje lektor a manažer vzdělávání

Dobré řešení se ukáže až časem. Rozhodně si myslím, že je lepší než plná on-line výuka. Při ní má mnoho studentů problémy se soustředěním a výsledky nemohou nikdy být plně srovnatelné s prezenční výukou. Nadšený ale jsem vzájemnými inspirativními aktivitami, které si různí učitelé sdílí skrz různé pedagogické platformy. V prezenční výuce učitel může naplno interagovat se studenty. To mi v on-line chybělo asi nejvíce. Nechci ale nařizovat spouštění webkamer. Považuji to za vnik do soukromí studentů, který není vždy příjemný – sám webkameru mám spuštěnou vždy, když to aspoň trochu jde, i když přiznávám, že mi to také dlouhou chvíli trvalo.

Platí hlavně to, že v současné době se plně prezenční a plně distanční výuka propojily do takzvané hybridní výuky. Učitel a žáci se běžně potkávají v učebně, jak je zvykem, a žáci v izolaci či karanténě se připojují on-line. I já mám s takovou výukou zkušenosti a musím říct, že mi vyhovuje podstatně více než ryze on-line. A troufám si říci, že hybridní výuka je něco, co nás pravděpodobně v blízké budoucnosti neopustí. Aspoň do doby, dokud bude covid hrozbou – a myslím si, že má potenciál i nad rámec pandemie. Pokud žákům totiž cokoliv brání v prezenční přítomnosti, třeba zlomená končetina, různé nevolnosti či jiné zdravotní komplikace, může být možnost on-line připojení zajímavou alternativou.

Za tu dobu, co nás on-line výuka provází, jsme všichni, a hlavně žáci, prošli gigantickým rozvojem v digitálních dovednostech. Zatímco před rokem měl s připojením do on-line prostředí problémy téměř každý druhý, a to jsem ještě optimista, dnes se dostáváme téměř do rutiny. Potíže přináší ale používání různých platforem. Některé školy pracují s Meet, jiné s Teams, je jich ale daleko více.

Důležité je i to, že se musí změnit design učebny. Všichni účastníci potřebují svůj vlastní prostor k vytváření, přemýšlení, zaměření a hledání řešení pomocí modelování a vizualizace procesu. Pokud si zvykneme pracovat tímto způsobem, pak studenti, a to jak on-line i osobně, nebudou závislí na učiteli, aby je provedl každým krokem.

Je třeba mít na paměti třeba i takové věci, že on-line účastníci nejsou přítomni během přestávek, oběda a mimoškolních aktivit, což znamená, že obvykle nejsou v obraze, pokud jde o naše vnitřní vtipy a konverzace zahájené mimo třídu. To by mělo být prodiskutováno s každým před začátkem hodiny, aby se předešlo dalšímu nepohodlí pro ty na druhé straně obrazovky.

Je důležité zajistit, aby on-line studenti cítili, že patří do skupiny a že jim v učení nic nebrání, mohli svobodně vyjadřovat své názory, klást otázky a byli vždy zapojeni do vzdělávacího procesu. Chcete-li toho dosáhnout, můžete nechat studenty pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách, organizovat si nezávislou pracovní dobu, vybrat si on-line zdroje, kde mohou všichni účastníci spolupracovat, například nástěnky Padlet a Miro, Dokumenty Google, kvízy Kahoot a Mentimetr.

Mějte na paměti, že on-line účastníci nejsou přítomni během přestávek, oběda a mimoškolních aktivit, což znamená, že obvykle nejsou v obraze, pokud jde o konverzace zahájené mimo třídu. To by mělo být prodiskutováno s každým před začátkem hodiny, aby se předešlo dalšímu nepohodlí pro ty na druhé straně obrazovky.

Rozdíl je v tom, že u dospělých je motivace zcela zřejmá. U dětí je to často mnohem horší. Záleží hodně na věku, často narážíme na neschopnost soustředění. Pokud se dítě připojuje z domova, má často tendence si všímat úplně něčeho jiného, třeba domácích mazlíčků, hraček, počítačových her… A u prvního stupně to platí dvojnásob. Proto bylo by fajn se zcela oprostit od pětačtyřicetiminutové vyučovací jednotky plně distanční výuky – nemyslím tím ale té hybridní.

Jak konkrétně byste tedy nyní upravil on-line výuku, pokud opět naskočí tato forma vzdělávání? Co je podle vás zásadní?

Pokusil bych se on-line meetingy rozvrhnout do tří až čtyř dnů, což by při zkrácení časové dotace neměl být problém. Zbylé dny bych ponechal žákům volnější, aby mohli pracovat na svých domácích úkolech. Jinak bych se zachoval režim, který je již zajetý a na který jsou kantoři i žáci zvyklí.

Problémem, který žáky svazuje, je však neschopnost či spíše neochota zorganizovat si svůj čas. Rodiče by měli po svých dětech požadovat rozpis on-line hodin a také plán příprav a domácích úkolů a následně kontrolovat jejich odevzdávání. Žáci často totiž prokrastinují, věnují se jiným činnostem a na učení už jim čas nezbývá.

Žáci se ztrácí i ve svých vlastních datech v počítači

Umí dnes žáci lépe už využívat svou digitální gramotnost? Třeba právě i kvůli covidu, který je v mnoha případech donutil řešit věci jinak, než byli zvyklí?

Digitální gramotnost se definuje jako schopnost jedince vyhledat, pochopit, interpretovat, používat a vytvářet digitální informace a efektivně a bezpečně využívat digitální technologie. Obecně je však sdílená představa o tom, co všechno znamená pojem „být digitálně gramotný“, zastaralá.

Konkrétně?

Například podle lektora a popularizátora účelného využívání informačních a komunikačních technologií Ondřeje Neumajera je samotné ovládání počítačů v moderních konceptech už jen okrajovou záležitostí. Digitálně gramotný je pak takový člověk, který například rozumí i základům programování a dovede využívat digitální technologie pro své občanské aktivity, jak uvedl.

A je fakt, že velkou roli v této změně hrál i nucený přechod do on-line režimu. Tato událost totiž donutila i největší konzervativce z řad učitelů začít přemýšlet nad vzděláváním bez osobní interakce.

Velkou změnou prošli i samotní žáci. Ukázalo se, že předmět informatika je v tehdejším formátu nevyhovující. Při časové dotaci jedna hodina na prvním stupni a jedna na druhém je zcela nemyslitelné, aby se žáci procvičili v počítačových dovednostech. Nehledě na to, že informatika je obor, který by měl řešit něco úplně jiného.

Jaké znalosti tedy chybí žákům dnes především?

S úsměvem říkám, že přichází takzvaná „C hashtag generation“, kdy symbol #, tedy c-sharp, ztrácí svůj název a dostává nové pojmenování c-hashtag, a to hlavně díky jeho aplikacím na sociálních sítích. Není to sice klíčové, spíše úsměvné, ale je to naprosto učebnicová ukázka pružného vývoje jazyka, coby komunikačního prostředku v IT. Všiml jsem si toho u mnoho studentů prvního ročníku středních škol a když jsem se jich zeptal, jak na tento inovativní název přišli, tak odpověděli, že „si to normálně přečetli“. Což je zcela jasný důsledek změny významu daného symbolu. A je to určitý posun a vývoj, který ukazuje, jaké změny mohou přinášet sociální sítě.

Ale to asi není to, co by bylo zásadní?

Ne, klíčové problémy jsou mnohem hlubšího rázu. Nedávno vyšel například odborný článek o spojitosti Generace Z a stromových struktur, který jsem pak rozberal více na Metodickém portálu RVP ministerstva školství, který vznikl pro podporu učitelů k zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. A je o nepochopení stromových struktur u žáků.

Jenže stromové struktury jsou jedním ze způsobů, jakým lze pracovat s daty a jsou odrazem používání adresářů v běžném počítači. Asi nejčastěji se se stromovou strukturou setkáme na počítači, kde si data ukládáme do složek a podsložek. Neznalosti logiky adresářové hierarchie pak žákům znemožňují logické uspořádávání dat a jejich analýzu. To může být jedna z příčin případného školního neúspěchu, a to nejen v IT. Zkrátka se ve svém počítači a ve vlastních datech ztratí.

Problémů je ale asi víc?

Žáci neovládají typografické zásady, kompresi dat do ZIPu, vytváření PDF souborů, byť s tématem informatiky by tyto neznalosti neměly úplně souviset.

A pokud mohu soudit z výuky přímo v STEP IT Academy, kde se potkávají žáci různého věku a průřezově i různých škol, další velké mezery jsou ve zcela elementárních dovednostech, kterým nikdo nevěnuje pozornost kvůli tomu, že jsou tak elementární, že „je v současné době všichni umí“. Ano, hovořím o práci s myší a klávesnicí. Není totiž psaní jako psaní.

Děti umí napsat větu, ale pokud potřebují pokročilejší symboly, tak jsou v koncích. To myslím v pravém slova smyslu, protože si neumí ani nijak pomoci. Žáci neznají mapu znaků a ani daný symbol nenajdou na internetu.

Další znatelné mezery mají děti v uživatelském používání. Zde často narážíme na nevoli rodičů, kteří mají vidinu toho, že se děti naučí programovat za pár lekcí. To jde ale obtížně, když neumí komprimovat data. Používají různé obrázkové formáty, často zcela zbytečně velké.

Tento problém ale vidím i u dospělých, kteří publikují fotky na web v extrémní kvalitě. To způsobuje pomalé načítaní. Vytvořit komprimovanou složku, tedy takzvaný ZIP, nebo přenést větší množství dat je také problém, i když s tímto si většinou poradí pomocí různých prostředníků, jako je třeba Úschovna. To považuji za zbytečnou práci, když mají k dispozici cloudové technologie. Ty jsou trvalé. A taky více osobnější. Úschovnu spravuje bůhví kdo a z hlediska soukromí a bezpečnosti se jedná o nespolehlivou alternativu.

Velké problémy vyplývají i z používání operačních platforem. Mnohé děti používají systémy od Applu (iMac, iPad, iPhone) s operačním systémem macOS / iOS. Přechod na klasické Windows či Linux bývá velmi složitý. To ale v zásadě nemá řešení. Každý používá jinou platformu a tak to je a bude. V optimálním případě by mohly školy učit na různých OS, ale to je samozřejmě v Česku absolutní utopie.

Co není informatika

Zmínil jste, že žáci například nezvládají kompresi dat do ZIPu, vytváření PDF souborů a další, přestože by to s tématem informatiky nemělo úplně souviset. Co tedy je smyslem informatiky, co konkrétně by se ve školách mělo učit?

Informatika je věda, která se zabývá termínem informace, jejím zpracováním a přenosem. Historicky se odrhla od matematiky a nyní se vyvíjí samostatně a má mnoho podoborů, jako jsou teoretická informatika, programování, umělá inteligence, počítačové sítě, vývoj softwaru a různé metodiky, hardware, počítačová grafika. Školní předmět informatika ale nemá ani neměla s výše uvedenými slovy téměř nic společného. Řešilo se tam psaní, tabulky, prezentace a možná trochu hardwaru.

Moderní pojetí předmětu, které přichází do škol díky novému rámcovému vzdělávacímu programu, se má ale informatice jako vědě podstatně více přiblížit, a navíc s větší časovou dotací. Tato informatika má u dětí podpořit myšlení v pěti okruzích: data, informace a modelování. Algoritmizace a programování. Informační systémy a počítač a jeho ovládání.

A zároveň i ta původní témata „staré“ informatiky nový rámcový vzdělávací program pro základní školy (RVP) zachovává, a to pod pojmem „digitální kompetence“. Nově by se měla ale řešit v různých předmětech.

Je však pravda, že to, co se nyní na základních školách stalo novinkou, to vzdělávací instituce, jako je i STEP IT Academy, dělají v Česku už několik let a v zahraničí ještě déle. Zásadním problémem je totiž financování českého školství a motivace mladých lidí jít a začít učit. Potřebujeme mladé a zapálené kolegy, kteří této nové informatice pomohou získat své postavení ve školách. To je cesta, jak digitální a informatickou gramotnost v Česku podporovat a dále rozšiřovat.

Kolik škol se už vlastně zapojilo?

Náběh výuky dle nových školních vzdělávací plánů v souladu s revidovaným rámcovým vzdělávacím plánem (RVP) je naplánován v období od 1. září 2021 do 1. září 2023 na 1. stupni a do 1. září 2024 na 2. stupni. Konkrétní termín zavedení je ale v gesci vedení školy, takže může být postupné. Nicméně od letošního školního roku se už podle dat Národního pedagogického ústavu zapojilo 787 škol. Z celkových zhruba 4200 škol je to necelá pětina.

Není to málo?

Bezmála pětina základních škol v Česku začala učit podle nových školních vzdělávacích programů (ŠVP), které jsou plně v souladu s revidovaným RVP. Osobně si myslím, že to není ani málo, ani hodně. Mnoho škol se změn totiž obává. Je to pochopitelné, v současné době učitelé informatiky patří mezi kriticky ohrožené druhy spolu s fyzikáři a matematikáři. Zkrátka novou informatiku nemá kdo učit. Ačkoliv Národní pedagogický ústav poskytuje školám plnou podporu a školení při zavádění změn, zájem brzdí pandemie a možnosti účasti pouze on-line formátem.

Oříškem jsou i naplněné kapacity učeben. Hodiny informatiky se kvůli kapacitám počítačových učeben často půlí, což nám dvojnásobí rozvrhové lístky. Čím více hodin, tím více rozvrhových lístků, které se do dané učebny skládají tím složitěji. Řešením by bylo více počítačových učeben nebo takzvané mobilní počítačové učebny, na které nejsou buď finance, nebo k tomu není přizpůsobená kapacita školy.

Jak moc se v tomto ohledu mění požadavky na samotné studenty?

S ohledem na to, že informatika nás bude i nadále provázet a bude jedním z nejdůležitějších školních předmětů se ruku v ruce mění i vzdělávací požadavky. Mnoho hodin informatiky se bude moci vyučovat mimo odborné učebny. Zatímco před pár lety byla informatika odpočinkovým předmětem, dnes se dostává na úroveň předmětů stěžejních.

Žáci v nové informatice musí více přemýšlet, protože rozvíjíme informatické, analytické a algoritmické myšlení, což je kognitivně náročnější činnost, než třeba bezmyšlenkovité či chaotické mávání myší v Malování.

Zajímavý, i když neříkám, že optimální příklad se nachází ve východní Evropě, kde škola znamená ostrý dril. V Česku si to dovolit nemůžeme, neboť někteří rodiče nemají pro tento způsob výuky pochopení. Pro srovnání, škola v Rusku nekončí v půl druhé, ale třeba v pět hodin odpoledne. Děti mají plno zájmových aktivit a jsou zvyklé si z každé hodiny odnést domácí úkol. Ty pak doma dělají dlouho do noci. A druhý den znovu a znovu. Výsledkem jsou žáci, kteří mají správné studijní návyky – nejdřív škola, potom zábava, a umí se efektivně učit.

Ruský žák v naší osmé třídě je v chemii na úrovni maturanta. Student ukrajinské národnosti ve 2. ročníku střední školy je v programování na úrovni téměř senior-developera a s přehledem sbírá ceny různých soutěží.