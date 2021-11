V sobotu přibylo 12 514 nakažených, méně než minulý týden. Počet hospitalizovaných se vrátil pod šest tisíc

Po čtvrtečním „rekordním“ nárůstu počtu případů o necelých 28 tisíc přišly dva mezitýdenní poklesy, a to poprvé od konce září. V sobotu potvrdily testy 12 514 lidí s koronavirem oproti 14 410 z předchozí soboty. Oproti předminulé sobotě jich však stále bylo více. To se projevuje i v incidenčních číslech. To, které ukazuje relativní počet nakažených za týden, oproti pátku kleslo na 1191 nakažených na sto tisíc obyvatel, zatímco dvoutýdenní incidence poněkud vzrostla na 2169 případů na sto tisíc obyvatel.

Z celkového množství lidí, kteří byli v pátek pozitivně testováni, bylo plně očkováno 33 procent. Ostatní nebyli očkovaní vůbec nebo neměli vakcinaci dokončenou.