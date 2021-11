Země je přecitlivělá kvůli Babišovi. Neudělal jsem nic nelegálního, hájí se Michalik

„Ráno jsem kontaktoval svoje kolegy s tím, že si myslím, že to je nelepší řešení v této situaci. I v té neznámé situaci, ve které jsme s prezidentem republiky. Aby třeba kvůli tomu nedošlo k prodlužování sestavení vlády,“ tvrdí Michalik. Jeho spolustraníci ho prý ve funkci udržet chtěli.

„Země je kvůli Andreji Babišovi a tomu, co se tady osm let dělo, že je trestně stíhaný a obviněný, přecitlivělá na tyto záležitosti. Nechtěl jsem dávat našim politickým konkurentům, hnutí ANO, do ruky nějaký bič, kdy by mohli říkat, podívejte se, vždyť je to stejné,“ vysvětluje svoje rozhodnutí Michalik.

Starostové jsou podle něj schopní rychle navrhnout dalšího kandidáta. Celostátní výbor o tom bude rozhodovat v neděli večer, uvedl.