Kyperská firma, od níž si půjčila Michalikova společnost, patřila jeho ženě. Slíbil, že informace o podnikání zveřejní

Rakušan byl z koalice, která sestavuje nový kabinet, zatím jediný, kdo se informacím Deníku N věnoval. Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který by se měl stát ministrem financí, se k Michalikovým záležitostem nechtěl vyjádřit. „Je to otázka na pana Rakušana, aby se k tomu postavil,“ konstatoval.

Rakušan a místopředsedkyně STAN Věra Kovářová řekli Hospodářským novinám, že Michalik předsednictvu i celostátnímu výboru hnutí představil celé své portfolio včetně zdrojů příjmů. „Podle mých informací v letech 2007 a 2008 investoval do dvou solárních elektráren postavených ještě v době, než začala ‚zlatokopecká‘ éra tohoto byznysu,“ uvedla Kovářová. Podle Rakušana je Michalik připraven řešit situaci prodejem, pokud by měla představovat střet zájmů.

Věslav Michalik je v politice téměř od počátku století, zprvu byl zastupitelem, poté starostou středočeských Dolních Břežan. Posledních devět let byl zároveň i zastupitelem Středočeského kraje. Po volbách v roce 2016 krátce zasedal i v krajské radě, znovu se do ní vrátil loni, a to jako náměstek hejtmanky.

Od letošního léta je místopředsedou STAN. Ve sněmovních volbách Michalik nekandidoval, po nich se o něm však začalo hovořit jako o možném kandidátovi na ministra. To potvrdil kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS), když zveřejnil jména všech kandidátů na členy své budoucí vlády.