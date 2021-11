Vláda by mohla od prosince zavést některé kompenzace pro firmy, uvedl Havlíček. Nutné bude podle něho posílit i kapacity hygien

Havlíček doplnil, že vláda o kompenzacích nebude rozhodovat v pondělí, protože se musí domluvit s profesními svazy na parametrech vstupu do programů. „To znamená, jaký se musí prokázat pokles tržeb a vůči jakému období. Před tím jsme to komparovali s rokem 2019, teď by to bylo třeba aktualizovat a srovnat to třeba s posledními měsíci. Ale nechci to teď takto definitivně rozhodovat,“ dodal.

Konec uznávání antigenních testů může ovlivnit například návštěvnost restaurací nebo kulturních akcí. Místopředseda ODS Martin Kupka reagoval s tím, že je na místě s podnikateli jednat.

Z konkrétních programů by podle Havlíčka připadal v úvahu kompenazační bonus pro živnostníky nebo úhrada nepokrytých nákladů, případně i Antivirus. Havlíček také připomněl, že stát dosud vynaložil na podporu firem a podnikatelů v souvislosti s opatřeními proti covidu-19 okolo 340 miliard korun.

Kompenzační programy jsou podle něho každopádně připravené i odsouhlasené Evropskou komisí, na jejich spuštění se teď ale musí dohodout vláda. Pokud se tak stane, dokáže si představit, že by se mohly začít využívat již od prosince.