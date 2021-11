ŽIVĚ: Rakousko zavádí lockdown pro neočkované

Rakouský kancléř řekl, že opatření má platit od půlnoci. Ještě v neděli večer ho má schválit hlavní výbor Národní rady, který schvaluje nařízení vlády. „Situace je vážná,“ řekl Schallenberg. „Nečiníme tento krok s lehkým srdcem, ale bohužel je nutný,“ řekl a dodal, že existuje relevantní rozdíl ve výskytu pandemie mezi očkovanými a neočkovanými.

Schallenberg a ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein přitom varovali, že mohou přijít ještě přísnější opatření. Podle kancléře je také rozhodující, aby byla opatření kontrolována. Jejich porušování má být „důsledně sankcionováno“.

Omezení pohybu bude platit pro všechny osoby, které nejsou očkované a zároveň se v posledních 180 dnech nezotavily z koronavirové nákazy. Lockdown pro neočkované v Rakousku, které má zhruba 8,9 milionu obyvatel, postihne přibližně dva miliony lidí.

Už nyní v Rakousku nemají neočkovaní přístup do restaurací, na sportovní akce nebo do kadeřnictví. Nové je pro neočkované to, že budou omezeni i při nakupování. Nakoupit si budou moci jen zboží každodenní potřeby. Nadále mohou navštěvovat zdravotnická zařízení, školy nebo místa k „uspokojování základních náboženských potřeb“, výjimka platí i pro cestu do práce či pro zdravotní procházky.

Z omezení, které bude zatím platit deset dní, jsou vyjmuty děti mladší dvanácti let; lidí s jednou dávkou vakcíny se lockdown nebude týkat, pokud předloží negativní PCR test.