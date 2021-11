Když zpravodajskou televizi přestanete překopávat, začne zahnívat, vysvětluje časté změny ředitel zpravodajství a sportu ČT Zdeněk Šámal

Brzy se dostal do zahraniční redakce a z ní už v roce 1994 jako zpravodaj do Ruska. „Když jsem tam potkával zahraniční kolegy, tak mi došlo, že jsem byl ve věku, kdy by mi třeba v západních televizích svěřili leda tak elévské střevíce,“ vzpomíná na své začátky za hranicemi.

Ještě jako vysokoškolský student viděl svou budoucnost v natáčení vzdělávacích dokumentů, větší ambice na konci 80. let neměl. Když ale krátce po revoluci Československá televize hledala člověka, který by se věnoval zpravodajství z oblasti armády a policie, byl jediným kandidátem.

Byl to právě on, kdo stál u startu zpravodajské čtyřiadvacítky i úspěšného zpravodajského kanálu TA3 na Slovensku. Pod jeho vedením se také měnily Události a do reportáží se na úkor obleků a kravat dostali obyčejní lidé.

„Je fakt, že v devadesátkách jsem byl první, kdo začal používat výraz HLP – hluboký lidský příběh. A teď to říkám jednoduše a platí to obecně pro žurnalistiku – no story no glory. Vím, že paní Mařenka, která bude brát větší nebo menší důchod, bude na někoho působit jako klišé, na druhou stranu, svět se skládá z drobných příběhů a rozhodně je lepší ukazovat paní Mařenku, jak hospodaří s důchodem, než vykládat televizně nestravitelné floskule o hospodaření s finančními prostředky,“ vysvětluje Šámal.

Jakékoli změny ve vysílání podle něj složité nejsou, horší je následné vysvětlování a uvádění na pravou míru nejrůznějších informací a názorů, které se vyrojí okolo. Přesto jsou podle Šámala změny důležité. „Zpravodajská televize je dynamický organismus a když ho přestanete překopávat, začne zahnívat. A to znamená, že začíná odumírat. Takže překopávat se musí,“ říká.

„Nezaměstnáváme idioty“

S kritikou je podle něj potřeba počítat. A to i s tou nekonstruktivní. Ta ze strany některých politiků, politických uskupení nebo členů mediálních rad začala slábnout a podle Šámala už nebude mít tak velký vliv.

„Pokud by byly monopolizovány názory, které si myslí, že je potřeba nás zlikvidovat, potrestat, je to špatně. Když jsme viděli, jakým způsobem byly voleny a dovolovány rady veřejnoprávních médií, tak to tady nastávalo. Myslím, že tahle situace tady teď nebude, že bude mnohem víc konsenzuální a že bezprostřední riziko nějaké krize neexistuje. Na druhou stranu, riziko krize si v sobě neseme my sami tím, že začneme dělat něco špatně,“ domnívá se Zdeněk Šámal.

Uzavřená je pro něj také debata o platech zaměstnanců České televize. Pokud by generální ředitel rozhodl je zveřejnit, udělal by tak. Sám od sebe je ale odtajňovat nebude. „Chápu, proč lidé chtějí znát příjmy lidí, které financují. Na druhou stranu, já taky jako daňový poplatník financuji spoustu profesí a považuji za naprosto neslušné se někoho ptát, kolik bere a říkat mu, že mu přispívám na plat,“ vysvětluje.