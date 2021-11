Stát ztratil liberalizací kontrolu nad trhem s energiemi. Je to absolutní selhání, myslí si Konečná

přehrát video Kateřina Konečná byla hostem Interview ČT24

„To, k čemu došlo na trhu energií, je absolutní selhání celého systému a velkou odpovědnost za to nese i vláda České republiky a myslím si, že bychom se velmi podrobně měli podívat na to, jakou odpovědnost za to nese Energetický regulační úřad,“ prohlásila Konečná. Klienti zkrachovalých firem nemuseli podle Konečné tušit, že jdou do rizika, když šli za nižšími cenami. „Možná jim nikdo nevysvětlil, že je možné, že to prostě spadne. Všichni víme, jakým způsobem Bohemia Energy postupovala ve svém začátku. Já sama jsem řešila jako poslankyně řadu vypovědí jejích klientů. Ti jejich zástupci se chovali k lidem odporně,“ popsala Konečná. Vždy prý tvrdila, že je to problematická firma.

Za hlavního viníka Konečná označila stát, který se zbavil jakékoliv účasti v energetických společnostech. „Celé to kasino se roztočilo přesně ve chvíli, kdy jsme ten trh liberalizovali, kdy jsme nad ním ztratili absolutní kontrolu, kdy jsme vlastně vůbec neřekli, jakým způsobem tam má být nějaká záchrana brzda, a jenom jsme se točili prostě v kruhu a říkali jsem si, ta kulička spadne na červenou nebo černou,“ doplnila europoslankyně. Společný evropský trh? Konečná si myslí, že je naštěstí dobře, že Evropská unie zatím trh s energiemi nesjednotila. „Já bych si to v žádném případě nepřála, aby mi švédští kolegové vykládali, jak z této krize ven, já si nemyslím, že by to bylo správné řešení,“ dodala. Upozornila na to, že členské státy dostaly doporučení, jaké nástroje mohou použít, aby v dané situaci ihned lidem pomohly. Vláda schválila novelu zákona, která od začátku příštího roku umožní snížit u energií sazbu daně z přidané hodnoty na nulu. Musí se na tom ale domluvit právě s Evropskou unií. Podle Konečné ale nulová sazba není možná a označila to za nesmyslný krok a marketingový tah.