Vondráček nechyboval, soudí Okamura. Při pozvání od prezidenta by také čekal, že je vše v pořádku

Problém vidí také v tom, jak je o stavu prvního ústavního činitele informováno. „Měla by určitě existovat lepší a pravidelná informovanost, zdali je pan prezident schopen vykonávat ústavní pravomoci.“

Pokud by Zeman své povinnosti vykonávat nemohl, měl by Hrad podle předsedy SPD sdělit, kdy se jeho stav může zlepšit. Takový údaj podle něj chybí všem. Zároveň by ocenil, aby informace přicházely z jednoho oficiálního zdroje.

Okamura přitom sám přiznává, že se k němu některé zprávy dostávají neoficiálními cestami. „Já tu informaci mám dejme tomu dva tři dny starou. To, co vím, by svědčilo o tom, že proběhne rekonvalescence a že se prezident vrátí k vykonávání ústavních pravomocí, které má v gesci.“

Okamura Zemanovi popřál, aby se jeho zdravotní stav zlepšil. „Ať už někdo má pana prezidenta rád, nebo ne, kdybychom věděli nějaký časový horizont, tak by tím byla situace vyřešena,“ dodává Okamura.

Vláda by měla být sestavena co nejdříve

Co se týče povolební situace, Okamurovi přijde logické pověřit sestavením vlády představitele vítězné koalice. „Ať ukáží, co umí. Není potřeba to podle mého názoru protahovat.“ Sestavení vlády má být rychlé vzhledem k blížícímu se hlasování o rozpočtu.

Protože pětikoalice získala většinu křesel v Poslanecké sněmovně, chápe prohlášení nynějšího premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který tvrdí, že by pověření sestavit novou vládu nepřijal.