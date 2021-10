Babiš by nepřijal pověření od prezidenta jednat o sestavení kabinetu, je připraven být v opozici

„Protibabišovský“ pětiblok je podle nynějšího premiéra pevný, žádná ze stran není ochotna s ANO jednat. Proto by Babiš pověření jednat o novém kabinetu nepřijal. „Předáme to nové koalici a my budeme v opozici,“ řekl Frekvenci 1.

Ve volbách 8. a 9. října získalo ANO, byť v předchozích měsících vedlo v průzkumech, 27,1 procenta hlasů, zatímco koalice SPOLU 27,9 procenta. Díky novému volebnímu systému má sice Babišovo hnutí o jednoho poslance více než SPOLU, ale většinu ve sněmovně získaly strany, které již před volbami vylučovaly, že by s ANO chtěly vládnout.