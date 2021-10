Vystrčilovi vadí, že ANO zve zastánce zrušení Benešových dekretů. Není to oficiální postoj Maďarska, brání se Vondráček

přehrát video Otázky Václava Moravce: Diskuse nejvyšších ústavních činitelů Vystrčila a Vondráčka – 1. část Otázky Václava Moravce: Diskuse nejvyšších ústavních činitelů Vystrčila a Vondráčka – 1. část Otázky Václava Moravce: Diskuse nejvyšších ústavních činitelů Vystrčila a Vondráčka – 2. část

Možnost omluvy nebyla podle Vondráčka na stole ani při poslední návštěvě maďarského premiéra v Česku. „Já po něm žádné omlouvání nechci, protože vnímám, že postoj Maďarska je přátelský a otevřený,“ řekl. Podle něj vzájemné vztahy tématem zasaženy nejsou. Dodal zároveň, že zpochybňování dekretů není oficiální politikou Maďarska, Orbána ani strany Fidesz. „Není to oficiální stanovisko a z toho já vycházím,“ sdělil. Vystrčil se domnívá, že vyzývat Orbána k omluvě není na místě. „Na to by měl dle mého názoru přijít sám,“ podotkl. To, že omluvu na návštěvě nepožadoval Andrej Babiš (ANO), považuje za premiérovo rozhodnutí. „Myslím si, že je velmi zvláštní, pokud Babiš a strany, které vystupují jako vlastenecké, si vozí na své volební mítinky předsedu strany Fisedz, který Benešovy dekrety zpochybňuje,“ okomentoval. Předseda Senátu zároveň připomněl, že Orbán a jeho strana v roce 2002 žádali, aby po vstupu České republiky do Evropské unie byly Benešovy dekrety vyřazeny z českého právního řádu. „To se nestalo. A je evidentní, že od té doby své přání neodvolal a ani neřekl, že si to nepřeje,“ míní Vystrčil.

Česko-polský spor o Turów Otázka dekretů je nyní citlivá zejména na Slovensku. Tam vznikla nová maďarská strana, která je chce zrušit. Vztahy mezi zeměmi V4 ale komplikují také další spory – například ten o rozšiřování těžby v hnědouhelném dole Turów. Varšava nyní čelí pokutě, kterou jí na popud Česka uložil Soudní dvůr Evropské unie. Vondráček zdůraznil, že je nutné vést otevřený dialog a říkat si věci na rovinu. „Já si nemyslím, že bychom to nezvládli, protože těch společných zájmů je tolik,“ myslí si. Podle něj jednání neskončila krachem, ale posouvají se. „Je třeba partnera respektovat a stát si za svým,“ řekl s tím, že situaci považuje za nešťastnou. Podle něj se neměla dostat do stadia žaloby. Za problematickou označil dění kolem dolu také Vystrčil. „Bavili jsme se o tom, že by bylo dobré zapojit regionální politiky. Částečně se to stalo, zaplať pánbůh za to. Dohoda ale pořád není. Myslím si, že polská strana situaci podcenila a řeší ji na poslední chvíli,“ kritizoval. Dodal, že Turów nelimitoval jednání na zasedání předsedů parlamentů V4 z minulého týdne.