Chce-li Maďarsko spolupráci, musí se politici hlídat, říká Zaorálek ke sporu o dekrety

„Je pro mě naprosto absurdní a nepřijatelné, aby z maďarské strany vrcholný ústavní činitel něco takového zvedl. V době, kdy to vůbec nepotřebujeme, kdy nikdo necítí potřebu se vracet do minulosti, která je navíc vyřízená. Jestliže má Maďarsko zájem budovat s Českou republikou Visegrád, tak tohle si musí ústavní činitelé hlídat,“ prohlásil v Událostech, komentářích ministr zahraničí.

Po schůzce uvedl, že maďarský velvyslanec ho ujistil o zájmu vlády pokračovat v dobré maďarsko-české spolupráci a společném zájmu na budování Visegrádu. „Byl jsem ujištěn, že maďarská vláda nesdílí postoj předsedy parlamentu. Řekl jsem, že chci víc, že máme-li spolupracovat (…), musí se tomu přizpůsobit i výroky, z toho nehodlám slevit. Maďarská politika má nějaká specifika a my si na to máme zvykat? To je nepřijatelné,“ uvedl v pořadu ČT24