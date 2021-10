Česko odmítá, aby Polsko mohlo smlouvu o Turówu po dvou letech vypovědět, vysvětlil hejtman

Česko podle hejtmana usiluje o uzavření smlouvy s Polskem, aby mělo celou dobu trvání těžby záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí, že bude dostávat informace o stavu podzemních vod a že investor dodrží, co slíbil. „Návrh na to, že by Polsko mohlo po dvou letech smlouvu bez dalšího vypovědět, je pro nás naprosto nepřijatelný,“ řekl Půta.

Jednání o smlouvě byla podle něj tvrdá a dlouhá. „Během noci se ta dohoda nacházela malý kousek od kompromisu. Dosažení toho kompromisu je teď už věcí pro premiéry,“ soudí liberecký hejtman, který se nynějších jednání účastnil.

Český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ve čtvrtek večer po dalším kole jednání rovněž uvedl, že hlavním rozporem je odlišný názor obou stran na délku trvání smlouvy o Turówu. Postoje nechtěl upřesnit, řekl jen, že odlišnosti jsou v řádu let.

Polský ministr ochrany ovzduší a životního prostředí Michal Kurtyka po jednání prohlásil, že Polsko předneslo „velmi dobrou nabídku“ pro obyvatele Libereckého kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, územní spolupráce a monitoringu. Narazila ale podle něj na eskalaci požadavků české strany.