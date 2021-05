Evropský soud nařídil Polsku okamžitě zastavit těžbu v dole Turów

Podle usnesení Soudního dvoru EU nelze vyloučit, že před rozšířením těžby se musí posoudit vlivy na životní prostředí. Přinejmenším se dle soudu musí ověřit nutnost takového posouzení. Soud také poznamenává, že je dostatečně pravděpodobné, že pokračování těžby až do konečného rozsudku by mohlo mít negativní dopad na hladinu pozemních vod na českém území.

České úřady se na unijní soud obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko odmítá, že by rozšířením dolu a další těžbou porušovalo unijní právo. Varšava nedávno schválila prodloužení jeho provozu do roku 2044.

Pokud by polské úřady verdikt nerespektovaly, může jim soud na žádost Evropské komise vyměřit vysoké pokuty. Ty hrozí i v jiném sporu týkajícím se ochrany přírody, a to o těžbu dřeva v Bělověžském pralese. Unijní soud už v roce 2018 nařídil ukončit kácení ve velkém, které ohrožovalo tamní výjimečný ekosystém. Komise letos v únoru uvedla, že Varšava se verdiktu zcela nepodřídila, na pokuty ale zatím nedošlo.

V dole zůstává odhadem 286 milionů tun uhlí, které by při současném tempu těžby stačilo na dalších třicet let. Skupina PGE plánuje těžit do roku 2044. Lidé ze sousedství si ale stěžují na nedostatek informací, bojí se hluku, prachu a hlavně toho, že přijdou o vodu.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) označil za odpovědnou polskou energetickou společnost PGE s tím, že není ochotna jednat o dopadech těžby na život lidí v českých obcích. „Stále platí naše ochota jednat o opatřeních a kompenzacích,“ doplňuje Půta.

Skupina PGE vlastní důl Turów i sousední elektrárnu. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají vedle ztráty pitné vody také zvýšeného hluku a prašnosti. Polsko jejich námitky trvale odmítá.