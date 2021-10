Poslanci se chystají zmrazit vlastní platy. Proberou také otravu Bečvy

Platy ústavních činitelů rostou automaticky v závislosti na průměrné mzdě. Poslanci by si od ledna polepšili o pět a půl tisíce korun, ministři o deset a půl a prezident o osmnáct tisíc korun.

Na zmrazení platů politiků panuje shoda a pravděpodobně se volení zástupci dohodnou i ve sněmovně. Žádný z klubů zatím neplánuje zrychlené projednávání tohoto návrhu blokovat. „Jsme pro to, aby se platy zamrazily. Platy politiků jsou tak vysoké, že je opravdu ostudné, aby se měly zvyšovat. Zamrazit to na pět let je podle mě zcela v pořádku,“ nechal se slyšet předseda SPD Tomio Okamura.

Výhrady ale někteří mají – například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podotýká, že vláda by měla hledat úspory v řádu jednotek či desítek miliard korun. „281 zákonodárců udělá tento symbolický krok, ale není to to, co by smysluplně řešilo rozhazovačnou politiku této vlády,“ říká.