ČSSD zahájila ostrou část předvolební kampaně. Chce hlavně bránit životní jistoty lidí

ČSSD nese podle svého předsedy tíhu vládnutí s původně pravicovým hnutím ANO, které se podle Hamáčka v důsledku tlaku sociální demokracie do jisté míry stalo symbolem sociálního státu a levicové politiky.

„Hnutí ANO je takový chameleon a je potřeba říci, že jsme to byli my, sociální demokracie, kteří jsme donutili Andreje Babiše a jeho ministry podporovat růst důchodů, zvýšení rodičovské, růst platů ve veřejné sféře,“ prohlásil Hamáček.

„Referendum o daních“

Sociální demokracie podle šéfa strany jako jediná hlásá, že bohatší se budou daněmi na chodu státu podílet více než ti, kteří berou nejméně. „Je to solidarita bohatších s chudšími, je to solidarita silnějších se slabšími,“ prohlásil.

„Tyto volby jsou referendem o tom, jestli se budou zvyšovat daně všem, nebo jenom těm, kteří na to mají a dneska neplatí skoro žádné,“ dodal Hamáček.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně strany Jana Maláčová, která vede pražskou kandidátku, prohlásila, že sociální demokraté splnili své sliby. „Ať si konkurence klidně lže, ať si na billboardy napíšou, co chtějí, ať si přivlastňují naše zásluhy, my jsme to vymysleli, prosadili a naše účast ve vládě měla obrovský smysl,“ řekla a zmínila například obnovu proplácení prvních tří dnů nemocenské, růst důchodů či zvýšení rodičovského příspěvku.