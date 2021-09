Evropská komise odmítla žádost o odklad, česká opatření proti střetu zájmů chce znát do středy

Původně měly české úřady poslat do Bruselu informaci o tom, jakým způsobem se v současnosti kontroluje střet zájmů, do 8. září. Ministerstvo pro místní rozvoj žádalo šedesátidenní odklad, dostalo však pouze dva týdny.

Mluvčí ministerstva Vilém Frček uvedl, že úřad připravuje odpověď na požadavek Bruselu, ale podrobnosti nesdělil s tím, že „na žádost Evropské komise je veškerá komunikace důvěrná“.

Žádost o odklad zdůvodňovala Česká republika tím, že se ještě nepodařilo zavést všechna opatření, která Evropská komise požaduje. Ta v srpnu varovala, že pokud se kontrola střetu zájmů nezlepší, mohla by pozastavit vyplácení dotací.

Zavedení opatření k zamezení střetu zájmů začala Evropská komise vyžadovat poté, co prohlásila za definitivní závěry auditu, který se zabýval vztahem premiéra Andreje Babiše (ANO) a holdingu Agrofert. Auditoři tvrdí, že Babiš má kontrolu nad svěřenskými fondy, do nichž Agrofert, jehož vlastníkem dříve byl, vložil před účinností novely zákona o střetu zájmů. Ta by omezila přístup Agrofertu a dalších Babišových firem k veřejným penězům, dokud by setrval ve vládní funkci.