Česko žádá Brusel o odklad opatření kvůli střetu zájmů, píše iRozhlas

Česko požádalo Evropskou komisi o šedesátidenní odklad opatření kvůli kontrole střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Uvedl to server iRozhlas. O úpravě regulací mělo Česko vrcholný unijní orgán informovat do 8. září. Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. Už v dubnu zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.