ŽIVĚ: Začala zřejmě poslední schůze sněmovny před volbami. Poslanci projednají senátní úpravy

V bankovní novele prosazují senátoři ponechání daňového osvobození výnosů z dluhopisů vydávaných v zahraničí daňovými rezidenty České republiky. V předloze o DPH navrhli prodloužení širšího nároku na odpočet této daně pro Českou televizi a Český rozhlas až do konce roku 2024.

V předloze proti nepůvodním druhům rostlin a živočichů chce Senát zachovat nynější pravidla plánování mysliveckého hospodaření. Novelu o návykových látkách vrátila horní komora k novému projednání do sněmovny kvůli hranici obsahu účinné látky v technickém konopí a předlohu o veřejném zdravotním pojištění kvůli fungování center duševního zdraví.

Schůze sněmovny by měla trvat tento a pokračovat i příští týden. Návrh programu je podstatně stručnější než u předchozích schůzí. Čítá dvě stovky bodů, zatímco ještě na červencové schůzi jich bylo na 550. Poslanci by se už neměli zabývat předlohami v úvodním a ve druhém čtení ani mezinárodními smlouvami v prvním čtení. Vedle zákonů, které vrátil Senát, by měli projednat některé zákony a smlouvy v závěrečném schvalovacím kole.