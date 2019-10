Pacienty trápí nedostatek lékařů, kteří předepisují konopí. Problém je povolení i neznalost léčiva

Aktuálně je v Česku podle Státní agentury pro konopí pro lékařské účely 120 doktorů, kteří látku mohou předepisovat. Přestože jejich počet každoročně narůstá, podle pacientského spolku se zdaleka nejedná o ideální stav.

„Předepisujících lékařů stále není dostatek – ani co do počtu, ani co do odborností. I kdyby bylo jednou tolik lékařů, je to pořád málo,“ říká ředitelka spolku Hana Vágnerová. Za hlavní příčinu nedostatku považuje obavy doktorů.

„Je to nový lék, nejsou dlouhodobé klinické zkušenosti. Lékaři se bojí,“ říká. Potvrzuje to i primářka z kliniky rehabilitace FN Motol Martina Kővári. „Léta bylo konopí kriminalizováno, je těžké změnit pohled odborné ale i celé společnosti a najednou se na něj dívat jako na účinný lék. Určitě panuje strach i z nežádoucích účinků na psychiku a kognici,“ říká primářka.

Očekává se, že zájem poroste

Každý doktor, který chce léčivo předepisovat, nejenže musí splňovat odbornost, ale musí mít také speciální povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. I to lékaře odrazuje. „Konopí není lék, který je možné předepisovat v běžném režimu. Tedy je nutno speciálního povolení a lékařům se většinou do zvláštních režimů nechce,“ vysvětluje Kővári.

Kvůli nedostatku lékařů, kteří mohou konopí předepisovat, musí pacienti dojíždět k těm, kteří je a ani jejich zdravotní stav pořádně neznají. „Tím spíš se pak bojí to konopí předepsat,“ dodává Vágnerová.

Zájem pacientů o léčbu každoročně narůstá a očekává se, že ještě poroste – díky připravované novele zákona o léčivech by měla být z většiny hrazena pojišťovnami. „Z praxe se ví, že se doteď spousta pacientů k léčbě nehlásila, protože na konopí neměla peníze. Takže poroste i tlak na lékaře a doufáme, že se jejich počet bude úměrně zájmu zvyšovat,“ dodává Vágnerová.

Léčebné konopí se předepisuje například lidem s rakovinou, s roztroušenou sklerózou a AIDS. Většina pacientů ho užívá na chronickou bolest, na níž nezabírají jiné léky.