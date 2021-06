Novela garantující vyšší platy učitelů se ve sněmovně zadrhla, naráží u vládních stran

Svázání platů kantorů s průměrnou mzdou do novely zákona o pedagogických pracovnících navrhli až při projednávání Piráti, poslanci na to kývli. Po návratu ze Senátu se ale proti normě postavily vládní strany. „Vládní poslanci chtějí tento zákon potopit, pravděpodobně kvůli našemu pozměňovacímu návrhu,“ řekl pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Mzda ve výši 130 procent průměrného platu je součástí novely. „Ten plat je důležitý pro to, aby se učitelská prestiž povznesla, možná by i přivedla mladé, nové lidi do tohoto povolání,“ míní pedagog Tomáš Pírek, který letos vyhrál v anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2021.

30 miliard z rozpočtu

Hnutí ANO se proti novele zákona ohradilo s tím, že by státní rozpočet přišel až o třicet miliard korun. „To by znamenalo tak výrazné škrty, že bychom museli snižovat platy ve veřejné sféře třeba o 15 procent. Učitelům by rostly o osmnáct, ostatním by se snížily o patnáct,“ řekla k výdajům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Tento přístup považuju za vydírání, protože určitě by to nestálo desítky miliard, aby se musely škrtat platy tímto způsobem u jiných zaměstnanců,“ reagoval předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Konkrétně odbory hovoří o více než sedmi miliardách korun. Vládní ČSSD v novele nejvíc vadí možnost, že by se pedagogy mohli stát i nevystudovaní učitelé, koalice se ale podle poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) na projednání novely dohodnout chce. „Není to žádné prodlužování a obstrukce, my chceme mít jasný plán, jak přistoupit ke zvyšování ohodnocení učitelů,“ řekla.

Ministr školství Plaga doufá, že sněmovna rozhodne co nejdříve, a to také kvůli přípravě státního rozpočtu. Poslanci by návrh mohli projednat v týdnu od 14. června.