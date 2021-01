Učitelé mají šanci brát 130 procent průměrného platu. Novela by mohla přilákat i mladé kantory

„Cílem je stabilizace platové základny, platů učitelů tak, aby se učitelé nemuseli bát o svoji budoucnost, aby se z učitelského povolání stala prestižní záležitost,“ uvedl místopředseda školského výboru Poslanecké sněmovny Lukáš Bartoň (Piráti).

Podle ministerstva školství se učitelské platy přiblíží hranici 130 procent průměrné mzdy už v tomto roce. Podle Plagy však novela zkomplikuje přípravu rozpočtu resortu, a je potřeba ji v Senátu upravit. Zároveň má novela umožnit, aby mohli učit i vysokoškoláci, kteří nevystudovali pedagogickou fakultu.

„Je to ocenění naší práce, myslím si, že ta práce je opravdu těžká a náročná,“ uvedla Miroslava Čmelíková, která učí ve škole už 27 let. Oceňuje i to, že jí plat v posledních letech roste. Pedagogové však nikdy neví, o jakou částku jim mzdy porostou, podle ředitelky základní školy Ohradní v Praze Evy Smažíkové by tak novela zákona přinesla učitelům klid. „Nebude stále omíláno dokolečka, že učitelům se už zase přidává,“ dodala.