Učitelské platy v příštím roce porostou o devět procent. Plaga se na tom shodl se Schillerovou

Co se týče vysokých škol, měly by podle Plagy dostat příští rok o miliardu korun navíc. Navýšení by je podle něj mělo čekat i v roce 2022, a to o další miliardu. Podle Plagy potřebují víc peněz i s ohledem na to, že ze středních škol budou vycházet stále silnější ročníky.

O 1,3 miliardy korun víc proti letošku má jít příští rok na neinvestiční výdaje, ze kterých se platí pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo třeba doprava na školy v přírodě. „Když si uvědomíte, že dlouhodobě se tam hospodaří s dvěma miliardami korun, tak je to nevídané navýšení,“ řekl ministr. Podle něj je to důležité i vzhledem k situaci kolem koronaviru a možné výuce na dálku.

Doplnil, že se pro případnou výuku na dálku bude do budoucna snažit vyjednat z evropských peněz část na potřebné dovybavení nejen základních, ale i mateřských a středních škol. Základní školy mají dostat od státu 1,3 miliardy korun na nákup počítačů a další techniky už nyní v říjnu.

Dalších 430 milionů korun má jít příští rok na investice do staveb základních škol v okolí Prahy, kde jsou nedostatečné kapacity tříd, dodal Plaga.