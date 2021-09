Armáda koupí děla od Francouzů. Cena je proti plánu asi o čtyřicet procent vyšší

Nová děla pro českou armádu koupí ministerstvo obrany od francouzské firmy Nexter Systems za 8,52 miliardy korun s DPH, informoval v pondělí vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministr to uvedl na Twitteru. Většinu děl zkompletuje v Česku holding Czechoslovak Group (CSG), který dodá podvozky Tatra a pancéřové kabiny. Smlouva s výrobcem by měla být uzavřena ještě do konce září, sdělil Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Cena zakázky je oproti původním předpokladům asi o čtyřicet procent vyšší, důvodem je podle dřívějšího vyjádření ministerstva například inflace nebo zdražení surovin.