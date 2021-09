Zeman vyzval Hřiba k nápravě dopravy v Praze, primátor to má za součást kampaně

Prezident Miloš Zeman vyzval pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) k nápravě situace v pražské dopravě. Měl by podle něj zvážit vyhlášení stavu nebezpečí i svou rezignaci a lidem se omluvit. Zeman to napsal v otevřeném dopise, který Hrad zveřejnil na webu. Hřib sdělil, že prezident se o Prahu dosud nezajímal, proto vnímá jeho vyjádření jako zapojení do předvolební kampaně.