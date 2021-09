Příští rok nemůže mít rozpočet vyšší schodek než v krizovém 2020, kritizuje návrh Ferjenčík

„Vždycky nás štvalo, že se pod pandemii schovávají věci, které s koronavirem nesouvisely, třeba dotace Lesům České republiky kvůli kůrovci nebo oddlužení nemocnic,“ říká Ferjenčík. Naopak kompenzační bonus nebo Antivirus C měl podle něj pirátskou podporu. „Vláda měla naši podporu, aby opatření dělala a aby když všechno stojí, tak stát zasáhl a výdaje se navýšily. Ale nejde to dělat dlouhodobě,“ myslí si poslanec.

Na hospodaření vlády v době koronaviru se Ferjenčíkovi nelíbilo, že některé podpůrné programy podle něj působily, že jsou ušity na míru konkrétním firmám. Kritizuje také skokové rozdíly v podpoře, kdy lidé, kteří se snažili, aby jejich podnikání padalo co nejmíň, mohli dostat paradoxně menší podporu než ti, co zavřeli úplně.

„Nekritizovali jsme zas tak výši schodků v roce 2020 a 2021, kdy ekonomika byla výrazně zasažena koronavirovou krizí, ale nedává smysl, aby příští rok byl plánovaný schodek vyšší, než v roce 2020, kdy čtvrt roku všechno stálo,“ shrnuje Ferjenčík postoj Pirátů k hospodaření současné vlády. Nerozumí tomu, proč ministerstvo financí plánuje rozpočet, jako by byl další lockdown, když má ekonomická krize odeznít.

Příliš velký schodek

„Současné tempo zadlužování je asi 240 miliard za rok, ale vláda navrhuje schodek přes 370 miliard, což je víc, než by odpovídalo současnému ekonomickému stavu země,“ kritizuje Ferjenčík. „Máme nejmenší nezaměstnanost v Evropské unii, máme odhad růstu přes čtyři procenta, deficit by měl naopak razantně klesat,“ předpokládá.

Národní rozpočtová rada ve čtvrtek oddálila katastrofický scénář, kdy bude nutno zatáhnout za dluhovou brzdu. Sama ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předpokládá, že vyrovnaný rozpočet by mohl být v roce 2028. „Bohužel ta čísla, která si píše paní Schillerová do programu, neodpovídají tomu, co schvaluje vláda v rámci rozpočtového výhledu,“ reaguje Ferjenčík.

Podle něj je potřeba se dostat se schodkem co nejrychleji pod tři procenta hrubého domácího produktu, aby stát ušetřil na úrocích za splácení dluhu. Prostor pro úspory vidí třeba v zemědělských dotacích, vyhodnotil by i prostředky plynoucí do resortu životního prostředí, jestli jsou vynakládány efektivně v rámci obnovitelných zdrojů.

Pomoci přinést peníze do rozpočtu by podle něj zase mohlo zdanění internetových firem. „Zásadní úloha této daně je, aby české firmy byly ve férovém prostředí vůči zahraničním nadnárodním společnostem a jednotky miliard do rozpočtu jsou příjemný bonus,“ hodnotí Ferjenčík.