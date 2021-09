Pražské školy kvůli covidu začaly s testováním vzorků z kanalizace. Odborníci zjistí, zda se u nich šíří virus

Vzorek pak technici odešlou do laboratoře, kde ho podrobí analýze. Výsledky by měly být k dispozici do druhého dne. „V boxu se to musí dělat proto, že pracujeme s potenciálně toxickým materiálem,“ popsala způsob práce vedoucí laboratoře Veolia Veronika Tomi.

Takový způsob je levnější než testování žáků

Pokud se v odpadní vodě objeví koronavirus, škola bude muset udělat PCR testy všem zaměstnancům i žákům. Právě u dětí do 17 let je proočkovanost minimální, je zhruba jedenáct procent. Riziko nákazy je tak u nich vyšší.

„Takže to zjistíme včas, abychom stihli přijmout určitá opatření a abychom byli vlastně ve škole pokud možno po celý rok,“ dodala ředitelka školy Novoborská z Prahy 9 Tereza Štaubrová.

„Jeden odběr z kanalizace stojí deset tisíc korun a provádí se dvakrát týdně. Pokud má škola třeba tisíc žáků, je to výrazně levnější než antigenní testování,“ podotkl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Za dva měsíce školy vyhodnotí výsledky. Pokud se metoda osvědčí, začnou ji využívat i další pražské základní školy a postupně i ty mateřské nebo domovy důchodců.